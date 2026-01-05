Çin'den Türkiye'ye akın başlayacak ancak büyük bir sorun var

Çin’e yapılan vize kolaylığının geçmişte Körfez ülkelerine de uygulandığını anımsatan Hasan Erden, başta bu bölgeden gelen turistlerde çok büyük bir artış olduğunu fakat sonrasında Türkiye’deki hayat pahalılığı nedeniyle düşüş meydana geldiğini belirtti. Erdem, şöyle devam etti: “Döviz kurlarındaki yükselişin enflasyon karşısında düşük kalması nedeniyle pahalı bir ülke konumuna geldik. Turistlerin Türkiye’de karşılaştığı enflasyon oranı döviz bazında yüzde 25-30. Kendi ülkelerinde yüzde 2-3 oranında enflasyon varken, Türkiye’de çok daha yüksek bir enflasyonla karşılaşıyorlar. Biz Körfez ülkeleri ile çalışan bir firmayız, fiyatlar nedeniyle yüzde 35 oranında bir kayıp yaşadık. Geçmişte ise Londra, İspanya, Fransa, Balkan ülkeleri, Mısır yerine Türkiye tercih ediliyordu. Fiyatlarımız oldukça makuldü.”