Çin'den Türkiye'ye akın başlayacak ancak büyük bir sorun var
Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti sonrası dikkat çeken bir sorun gündeme getirildi ve yetkililere çağrı yapıldı.
Sahte ilanlarla 500 kişiyi yaktılar: Yerlikaya’dan dolandırıcılara tokat gibi operasyon! 250 milyonluk vurgunda 25 tutuklama
Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti sonrası dikkat çeken bir sorun gündeme getirildi ve yetkililere çağrı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları artık Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilecek. Resmi Gazete’de 2 Ocak’ta yayımlanan karar ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde, vize muafiyeti sağlandı. Turistik seyahatlerin yanı sıra transit geçişler de vize muafiyeti kapsamına alındı.
Kararın, Çin’den Türkiye’ye turist ziyaretini artırması bekleniyor. Son dönemde Çin’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65,1 artarak yaklaşık 410 bine ulaşmıştı.
Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının daha da artmasının fiyatların ucuzlamasına ve Çince konuşan rehber sayısının artmasına bağlı olduğunu söylemişti. Kararın turizme etkisini Aydınlık’a değerlendiren Selam Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdem, uygulamanın yararlı olacağını ve Çinli turist çekebilmek için gerekli altyapının da hazırlanması gerektiğini söyledi. Erdem, şu ifadeleri kullandı:
“Yapılan uygulama çok iyi. Biz turizm sektörüne umut bağlamış bir ülkeyiz. Türkiye, döviz açığını ciddi oranda turizm gelirleri ile kapatıyor. Turizm gelirlerinin toplam döviz girdileri üzerinde yüzde 25 oranında bir pay var. Çin de 1,4 milyar nüfusu ile dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Ciddi bir turist çekme potansiyelimiz var. Kıbrıs’a seyahat eden de çok sayıda Çinli turist oluyor. Transit bir şekilde önce Türkiye’ye gelip, ardından Kıbrıs’a gidiş sağlanabilir.
“Çin tabii ki mesafe bakımından uzak bir ülke ancak turizm sektöründe bizim için keşfedilmemiş bir alan. Bu konuda Çin genelinde iyi bir tanıtım politikası yürütülmesi lazım. Türkiye’ye seyahatin cazip hale getirilmesi, uçuşların çoğaltılması lazım. Gerekli altyapıyı oluşturmak lazım. Çince bilen rehberleri çoğaltmak gerekiyor. Çünkü turistler, kendi dilini bilen rehberlerle muhatap olmak istiyor. Bizim Çince rehber sayımız yetersiz. Kültür ve Turizm Bakanlığının Çince konuşabilen rehberleri artırması gerekir.”
Çin’e yapılan vize kolaylığının geçmişte Körfez ülkelerine de uygulandığını anımsatan Hasan Erden, başta bu bölgeden gelen turistlerde çok büyük bir artış olduğunu fakat sonrasında Türkiye’deki hayat pahalılığı nedeniyle düşüş meydana geldiğini belirtti. Erdem, şöyle devam etti: “Döviz kurlarındaki yükselişin enflasyon karşısında düşük kalması nedeniyle pahalı bir ülke konumuna geldik. Turistlerin Türkiye’de karşılaştığı enflasyon oranı döviz bazında yüzde 25-30. Kendi ülkelerinde yüzde 2-3 oranında enflasyon varken, Türkiye’de çok daha yüksek bir enflasyonla karşılaşıyorlar. Biz Körfez ülkeleri ile çalışan bir firmayız, fiyatlar nedeniyle yüzde 35 oranında bir kayıp yaşadık. Geçmişte ise Londra, İspanya, Fransa, Balkan ülkeleri, Mısır yerine Türkiye tercih ediliyordu. Fiyatlarımız oldukça makuldü.”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23