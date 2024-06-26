2024-06-26 19:35:55 Çin ve ABD firmalarından yapay zeka çipi ortaklığı!
TikTok ana şirketi ByteDance, Broadcom ile birlikte yapay zeka çipi geliştiriyor.
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TikTok ana şirketi ByteDance, Broadcom ile birlikte yapay zeka çipi geliştiriyor.
TikTok’un ana şirketi ByteDance, Amerikan çip tasarımcısı Broadcom ile birlikte gelişmiş bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek amacıyla işbirliği yapıyor. İş birliği, ByteDance’in yüksek kaliteli çip tedarikini güvence altına almasını amaçlıyor.
ByteDance ve Broadcom, 5nm Uygulamaya Özgü Entegre Devre (ASIC) geliştirmek için işbirliği yapıyor. Bu yeni çip, ABD’nin ihracat kontrol düzenlemelerine uygun olacak ve TSMC tarafından üretilecek. Washington’un 2022’deki gelişmiş çip ihracat kontrollerinin ardından, Çinli ve Amerikalı şirketler arasında bu tür ileri düzey çiplerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir kamuoyu açıklaması yapılmamıştı. Reuters’ın kaynaklarına göre ByteDance’in Broadcom ile olan mevcut iş birliği, satın alma maliyetlerini düşürmeye ve yüksek kaliteli çiplerin istikrarlı bir tedarikini sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak TSMC bu yeni çipin üretimine bu yıl başlamayacak. Habere göre her iki şirket de tasarım sürecine başlamış olmasına rağmen, tasarımın tamamlandığını ve üretime hazır olduğunu gösteren tape-out aşamasına henüz ulaşmış değiller.
ByteDance’in yapay zeka çiplerinde güvenilir bir kaynak sağlaması, algoritmaları için kritik öneme sahip. TikTok’un yanı sıra, şirket Doubao gibi popüler uygulamalar da işletiyor. Bu uygulama, ChatGPT’ye benzer bir yapay zeka sohbet hizmeti sunuyor. ByteDance’in ABD yaptırımlarının ilk turundan önce NVIDIA çiplerini (A100, H100, A800 ve H800 dahil olmak üzere) büyük ölçüde stokladığı belirtiliyor. 2023 yılında ByteDance, NVIDIA çipleri için 2 milyar dolar ayırdı.
ABD yaptırımlarına yanıt olarak bazı Çinli yapay zeka çip üreticileri, TSMC’nin dökümhane hizmetlerinden mahrum kalmamak için kendi tasarladıkları işlemcileri düşürme kararı aldı. MetaX ve Enflame’in geçen yılın sonlarında TSMC’ye düşürülmüş çip tasarım şemalarını teslim ettiği bildirildi. Bu iki önde gelen Çinli yapay zeka çip üreticisi, çiplerinin performans açısından NVIDIA’nın ekran kartlarıyla rekabet edebileceğini iddia etmişti.
ByteDance ve Broadcom işbirliği, ByteDance’in yapay zeka teknolojilerinde daha da ilerlemesine yardımcı olacak önemli bir adım.
Yüksek kaliteli yapay zeka çiplerinin istikrarlı bir tedarikinin sağlanması, ByteDance’in rekabet gücünü artıracak ve daha gelişmiş yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine olanak tanıyacak.
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