Çin ve ABD firmalarından yapay zeka çipi ortaklığı!

ByteDance ve Broadcom, 5nm Uygulamaya Özgü Entegre Devre (ASIC) geliştirmek için işbirliği yapıyor. Bu yeni çip, ABD’nin ihracat kontrol düzenlemelerine uygun olacak ve TSMC tarafından üretilecek. Washington’un 2022’deki gelişmiş çip ihracat kontrollerinin ardından, Çinli ve Amerikalı şirketler arasında bu tür ileri düzey çiplerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir kamuoyu açıklaması yapılmamıştı. Reuters’ın kaynaklarına göre ByteDance’in Broadcom ile olan mevcut iş birliği, satın alma maliyetlerini düşürmeye ve yüksek kaliteli çiplerin istikrarlı bir tedarikini sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak TSMC bu yeni çipin üretimine bu yıl başlamayacak. Habere göre her iki şirket de tasarım sürecine başlamış olmasına rağmen, tasarımın tamamlandığını ve üretime hazır olduğunu gösteren tape-out aşamasına henüz ulaşmış değiller.