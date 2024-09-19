Çin, Türkiye'nin başına bela oldu! Fabrikalar bir bir kapanıyor

Çin faktörünün global rekabette her sektörü zora soktuğunu, kalıp sektöründe de bu baskının hissedildiğini belirten Eçin, “Çin, şu anda makine sektöründen otomotive kadar pek çok sektörü ezmiş durumda. Devletin sübvansiyonu her alanda çok fazla. Çin’e karşı hiç kimse bir şey yapamaz. Ticaret Çin’den doğrudan yapılamasa bile Avrupa ülkeleri üzerinden devam ediyor. Bizdeki en büyük sorun ciddi sayıda konkordato olması. Süreç çelik firmalarından başladı ve kalıpçılara uzandı. Çevremizde kapanan firmaların sayısı artış göstermeye başladı. OEM, ana tedarikçi ve tedarikçi arasındaki üçgen yapı doğru çalışmıyor.