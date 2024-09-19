Çin, Türkiye'nin başına bela oldu! Fabrikalar bir bir kapanıyor

Son dönemde azalan proje sayısı ve Çin’den yapılan ithalatların sektörü olumsuz etkilediğini belirten Ceydak Kalıp Genel Müdürü Kemal Kutay Can, “Çin’e kayan işler beraberinde önemli bir know-how’ı da götürüyor. Şirketlerimizde küçülme başladığında önemli bir nitelikli işgücünü tasfiye ederek bu sektördeki yetkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz bulunuyor. Kalıp tarafında bir ekosistem kurularak hem mevcut kapasitelerin verimli kullanılması hem de müşteri taleplerine uygun üretimlerin yapılması adına adımlara ihtiyacımız var. Bugün geldiğimiz noktada know-how tarafında ilerleyemediğimiz gibi ucuz işgücü avantajımızı da kaybetmeye başladık. Bu gidişat sadece iç pazarda değil ihracat pazarlarındaki rekabette de geride kalmamıza neden oluyor. Kurun hareketsizliğine karşın maliyet tarafında yaşanan artışlar karlılığı ve rekabet gücünü çok fazla aşağıya çekti” dedi.