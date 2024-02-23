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Dünya
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Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

2024-02-23 19:21:41
Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Çin İstihbaratı yeni bir tehlike konusunda tüm ülkeyi uyaran bir mesaj yayımladı.

#1
Foto - Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı resmi WeChat hesabından paylaşımda bulunuldu.

#2
Foto - Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Paylaşımda kablosuz ağlar ve Bluetooth aracılığıyla cep telefonlarına bağlanan akıllı giyilebilir cihazların, internet üzerinden özel "Truva atı" programlarıyla ele geçirebileceği, fotoğraf, ses ve video kaydı özelliklerinin kullanıcının bilgisi dışında uzaktan kontrol edilebileceği belirtildi.

#3
Foto - Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Paylaşımda bu cihazları taşıyan kişilerin gizlilik gerektiren mekanlara girdiklerinde siber casusların cihazları kullanarak sır niteliğinde bilgi ve kayıtlara ulaşabileceği ifade edildi.

#4
Foto - Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Ağ kameraları ve diğer elektronik takip teknolojilerinin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde yaygın kullanıldığına işaret edilen paylaşımda, bunların hassas noktalara yerleştirildiğinde anlık verilerin casusların eline geçmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

#5
Foto - Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Paylaşımda, bazı yabancı istihbarat kuruluşlarının, "elektronik izleme ekipmanları satıcısı" kisvesinde Çinli balıkçılara avlanma alanlarını ağ ortamında izleyebilmeleri için özel kamera ekipmanları sağladığının tespit edildiği bildirildi.

#6
Foto - Çin istihbaratı teyakkuzda! Tüm ülke acil olarak uyarıldı

Bilimsel ve teknolojik amaçlarla deniz alanları, hava sahası ve belirli kara bölgelerinin izlenmesini sağlayan teknolojilerin yabancı istihbarat kuruluşlarınca kontrol edilmesinin ekonomik faaliyetlere ve ülke güvenliğine zarar verebileceği kaydedilen açıklamada, güvenlik açıklarına karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

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