Çin en derin okyanus çukurunda virüs keşfetti

Ancak ekip, bölgede hayvanlara ve insanlara bulaşabilecek virüslerin bulunma olasılığını göz ardı etmiyor ve burada gelecekte araştırmalara ihtiyaç duyulacağını söylüyorlar. Yeni virüs vB_HmeY_H4907 olarak tanımlanıyor ve ekibin analizi, lizojenik olduğunu söylüyor, yani konakçının içinde istila eder, çoğalır ve genellikle bakteri hücresini öldürmez. İklim değişikliği ve yükselen okyanus sıcaklıkları okyanus akıntılarını ve çökelmeyi etkiliyor. Araştırmacılar, okyanustaki değişiklikler nedeniyle konakçıların metabolizması değiştikçe bu çevresel faktörlerin virüsler üzerindeki hayatta kalma baskılarını etkileyebileceğini tahmin ediyor. Ekip, bunun potansiyel olarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına yol açabileceğini ancak şu anda bu alanda herhangi bir araştırma bulunmadığını söyledi.