Çin dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama sistemini yaptı

Bu sistemler, hava kompresörleri yardımıyla havayı yüksek basınç altında yeraltı mağaralarında (çoğunlukla yerin 500-800 m derinliğindeki eski tuz mağarası, maden ocakları ve büyük mağaralarda) veya özel olarak tasarlanmış tanklarda depoluyor. Depolama sırasında, elektrik enerjisi kompresörleri çalıştırmak için kullanılıyor. Gerektiğinde ise, basınçlı hava türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisine geri dönüştürülüyor. CAES sistemleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen veya şebekeye verilmeyen elektriğin depolanması için alternatif bir uygulama konumunda.