Çin dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama sistemini yaptı

Çinli ZCGN tarafından inşa edilen 300 MW'lık CAES tesisi dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bundan önceki rekor ise 2022'de devreye alınan ve yine Çin’de olan 100 MW'lık bir projeydi. Öte yandan yeni kurulan tesisin 100 MW'lık projeden yüzde 30 daha ucuz olduğu ve genel verimliliğinin yüzde 72 olduğu belirtiliyor.