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Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

Çinli ticari araç üreticisi Ultrant, çift kabinli pic-up ve şehir içi kullanıma uygun X5 kamyonet moliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

#1
Foto - Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

Çin merkezli ticari araç üreticisi Ultrand, iki farklı ticari gövde seçeneğiyle Türkiye'de yollara çıktı. Şirket, pazara sunduğu tüm modeller için kullanıcılara 4 yıl veya 150 bin kilometre garanti desteği sağlıyor.

#2
Foto - Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

ULTRAND T08 VE X5 TÜRKİYE FİYATLARI Şehir içi hafif yük taşımacılığına yönelik geliştirilen tek kabinli Ultrand X5 modeli, 870 bin TL anahtar teslim satış fiyatıyla satışa sunuluyor.

#3
Foto - Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

Çift kabinli pick-up modeli T08'in arkadan itişli 4x2 Trail versiyonu 1 milyon 990 bin TL, dört tekerlekten çekişli 4x4 Mountain versiyonu ise 3 milyon 250 bin TL fiyat etiketi taşıyor.

#4
Foto - Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

GÜÇLÜ VE ZENGİN DONANIMLI T08 PICK-UP Kaputunun altında 160 beygir güç ve 420 Nm tork üreten 2,3 litrelik turbo dizel motor barındıran T08, gücünü ZF üretimi 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Modelin 4x4 Mountain seçeneğinde BorgWarner transfer kutusu, ön ve arka diferansiyel kilitleri ile yedi farklı arazi sürüş modu görev yapıyor.

#5
Foto - Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

Geniş boyutlarıyla 1.100 kilogram taşıma kapasitesi vadeden araç, frenli römorkla 3 bin kilograma kadar çekme kapasitesine sahip. Modelin kabininde ise 15,6 inç dokunmatik multimedya ekranı, 9,2 inç dijital gösterge, kablosuz Apple CarPlay ve 360 derece çevre görüş kamerası sunuluyor.

#6
Foto - Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri!

İki kişilik tek kabini ve üç taraftan açılabilen kasasıyla kompakt bir yapı sunan Ultrand X5, 1.200 kilogram yük taşıma kapasitesi sağlıyor. Araçta bulunan 1,3 litrelik benzinli motor, 85 beygir güç ve 113 Nm tork değerlerini 5 ileri manuel şanzımanla arka tekerleklere iletiyor./ kaynak: ensonhaber

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