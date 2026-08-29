İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

Trump ise bu çağrılara sert bir karşılık vererek, "Onlarla görüşmek istemiyorum, onlar istiyor. Hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'li Demokrat Senatör Adam Schiff, X hesabından yaptığı açıklamada Washington'ın politikasını eleştirerek, "Altı aydır hiçbir strateji yok ve sonu görünmüyor. Savaş maliyetleri artıyor. Askerlerimiz ailelerinden uzakta. Savaşa son verin" dedi.