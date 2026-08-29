İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında altı ay geride kalırken, cephanesi tükenen ve ağır bir mali yükün altında kalan Washington yönetimi, el koyduğu İran bağlantılı petrol tankerlerini satarak savaşın maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, bu amaçla Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana faal olmayan deniz ganimeti mahkemelerini yeniden faaliyete geçirmeye ve elde edilecek geliri ABD Hazine Bakanlığı'na aktarmaya hazırlandığı öğrenildi.