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İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

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İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında altı ay geride kalırken, cephanesi tükenen ve ağır bir mali yükün altında kalan Washington yönetimi, el koyduğu İran bağlantılı petrol tankerlerini satarak savaşın maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, bu amaçla Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana faal olmayan deniz ganimeti mahkemelerini yeniden faaliyete geçirmeye ve elde edilecek geliri ABD Hazine Bakanlığı'na aktarmaya hazırlandığı öğrenildi.

#1
Foto - İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

Bloomberg gazetesinde yer alan habere göre, ABD ile İran arasındaki savaş altıncı ayını geride bırakırken Washington yönetimi, el koyduğu İran bağlantılı petrol tankerlerini satarak savaşın maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, bu amaçla Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana faal olmayan deniz ganimeti mahkemelerini yeniden faaliyete geçirerek ele geçirilen gemi ve yükleri hızlıca ABD mülkiyetine geçireceği belirtildi. Plana göre el konulan petrol satılacak ve elde edilen gelir ABD Hazine Bakanlığı'na aktarılacak.

#2
Foto - İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

Savaşın yeniden alevlenip alevlenmeyeceği tartışılırken, ana odak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına kaydı. Pakistan, Umman ve Katar'dan üst düzey yetkililerin art arda Tahran'a gitmesi, bölgede deniz trafiğinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarını hızlandırdı. İran, ABD ablukasının kaldırılmasını ve savaş zararlarının karşılanmasını talep ederken, ABD Başkanı Donald Trump durumu şu sözlerle özetledi:

#3
Foto - İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

"Hürmüz Boğazı açık. Kontrol bizde ve abluka bizde. Boğazın her santimini görüyoruz. İran hiçbir şey alamıyor. Hiçbir şey geçmiyor."

#4
Foto - İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump yönetimine müzakerelere dönme çağrısı yaparak diplomatik kapıyı araladı. Arakçi, ABD'ye askeri ve ekonomik baskıyı durdurma çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkânsız değil. Bunun için ABD'nin basit bir gerçeği anlaması gerekiyor: Baskı işe yaramıyor."

#5
Foto - İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

Trump ise bu çağrılara sert bir karşılık vererek, "Onlarla görüşmek istemiyorum, onlar istiyor. Hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'li Demokrat Senatör Adam Schiff, X hesabından yaptığı açıklamada Washington'ın politikasını eleştirerek, "Altı aydır hiçbir strateji yok ve sonu görünmüyor. Savaş maliyetleri artıyor. Askerlerimiz ailelerinden uzakta. Savaşa son verin" dedi.

#6
Foto - İstihbarat raporları değiştirildi: Çöktükleri gemileri satacaklar

Lübnan merkezli Al Mayadeen yayın organına konuşan diplomatik kaynaklara göre, ABD istihbarat değerlendirmeleri Başkan Trump'ın siyasi hedefleri doğrultusunda değiştirildi. İran savaşıyla ilgili istihbarat raporlarının Trump'ın taleplerine göre yeniden şekillendirildiği ve buna karşı çıkan yetkililerin görevden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. İddialara göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nde Rusya, Çin ve Avrupa Birliği konusunda uzman birçok istihbarat çalışanı tasfiye edildi. ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin temel kampanyasının da İran savaşının sonuçları üzerine kurulması bekleniyor.

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