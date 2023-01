Cihat Yaycı Paşa: Sadece İsveç ve Finlandiya değil! Eğer o iki ülke NATO'ya alınırsa...

İSRAİL’İ NATO’YA ALIRLAR, YUNAN’A DOKUNULDUĞU AN HAREKETE GEÇERLER! Türkiye’nin NATO üyeliğinin ülkemizi NATO’ya karşı da, Amerika’ya karşı da, Rusya’ya karşı da koruduğunu belirten TÜRK-DES Başkanı Yaycı, Ankara’nın olası ittifaktan çıkış durumunda İsrail ve Güney Kıbrıs’ın birliğe dahil edileceğini dillendirdi. Cihat Yaycı şunları söyledi: “Şu an Türkiye’ye doğrudan müdahale edemiyorlar. Ama Türkiye NATO’dan çıkarıldığı an Güney Kıbrıs’ı ve İsrail’i NATO’ya alırlar. Türkiye vetosu nedeniyle Güney Kıbrıs ve İsrail’in NATO’ya giremediğini unutmayalım. Onlar NATO’ya girdikten sonra GKRY, Kıbrıs’ın tek temsilcisi sıfatıyla Avrupa Birliği’ne alındığı gibi, NATO’ya alınır. Ve Türkiye NATO’dan çıkartılmış olur. Ardından Yunanistan kara sularını artırır. Türkiye buna müdahale etmek isterse ‘hareketinin gayrimeşru olduğu, Yunanistan’ın meşru hakkını kullandığını, bunu NATO’nun ittifak dayanışması şartına aykırı olduğunu’ söyleyip Türkiye’yi NATO dışına çıkarırlar. GKRY’yi aldıktan sonra Türkiye ‘sözde NATO üyesi bir ülkenin topraklarını işgal etmiş bir devlet’ pozisyonuna sokulur. Ve Türkiye’ye 5’inci madde uygulaması yapılır. Yani Türkiye’ye ‘ya sen bundan çıkarsın ya da biz seni zorla çıkartırız’ derler.”