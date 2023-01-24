Cihat Yaycı Paşa: Sadece İsveç ve Finlandiya değil! Eğer o iki ülke NATO'ya alınırsa...

TÜRKİYE’Yİ PARÇALAYIP YENİDEN ALMAK İSTEYECEKLER Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması sonrasında yaşanabilecek tehlikeli gelişmelerin, sınırlarımızın değiştirilmesine kadar verilebileceğini söyleyen Yaycı, “Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonları NATO’nun müttefiklerine yapılmış operasyon gibi kabul edilir. Afganistan’da, Sırbistan’da ne yaptılarsa tekrar o olur. Artı burada amaç şudur; ‘Türkiye’de bizim istediğimiz düzen gelene kadar Türkiye NATO’dan çıkartılsın. Daha sonra Türkiye’de bizim istediğimiz bir düzene sokulduktan sonra geri alalım.’ Yani ‘güneydoğusunda bir Kürdistan, doğusunda Ermenistan’a toprak parçası, kuzeyinde Pontus, İstanbul’da özerk bir ekümenik patrik devleti gibi şeyler oluşturulduktan sonra Türkiye’yi tekrar küçültülmüş şekilde NATO’ya alırız’ mesajı var.” sözlerini sarf etti. BUNU DİYEN KRİPTODUR Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Türkiye içerisinde ‘Türkiye NATO’dan çıksın’ diyenlerin bazıları gerçekten NATO karşıdır ama bazıları NATO ve Amerikan yanlısı olarak bunu söylemektedirler. Kriptodurlar. Kripto olarak bunu söylemektedirler. İçeriden gizli Amerikancılar ve gizli Atlantikçiler ‘Türkiye NATO’dan çıkarılsın’ veya ‘NATO’dan çıkalım’ diyerek onların sözcülüğünü yapıyorlar. Çünkü ABD’deki senatörler, temsilciler meclisi, Amerikan dış işleri bakanı, savunma bakanı, özel kuvvetler komutanının söyledikleri ortada. Hepsi Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasını istiyor. Çünkü Türkiye’yi bu haliyle istedikleri gibi dizayn edemediklerini gördüler. Şimdi dizayn etmek için bunu istiyorlar. O zaman içeride de kamuoyu oluşturup onların işlerini kolaylaştırıyor. Çok dikkat etmek lazım.” şeklinde konuştu.