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Teknoloji-Bilişim
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Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

2023-06-27 11:05:05
Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

Apple'ın eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen telefonu iPhone 15'in bazı özellikleri sızdırıldı. Peki iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 nasıl olacak? İşte iPhone 15 hakkında tüm bilinenler... Apple WWDC 2023'ü geride bıraktıktan sonra kullanıcıların gözleri teknoloji devinin yeni serisi iPhone 15'e çevrildi. PERİSKOP LENS OLACAK NTV'de yer alan habere göre, iPhone 15 Pro Max, arka kamerası için geliştirilmiş optik yakınlaştırmayı artırarak periskop lense sahip olacak. Ayrıca iPhone 15 Pro'nun yepyeni bir sensör teknolojisiyle beraber daha fazla ışık yakalayacağı ve belirli ayarlarda pozlamayı azaltacağı söyleniyor.

#1
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

A17 BIONIC ÇİP Apple'ın iPhone 15 serisinden itibaren A17 işlemciye geçmesi bekleniyor. 3 nanometre (nm) boyutunda olması beklenen işlemcinin iPhone 15'in performans gücünü artırabileceği ifade ediliyor. Bir çip için nm üretim boyutu transistörler ile arasındaki mesafe ne kadar küçük olursa, performans ve verimliliğin o kadar iyi olacağı aktarıldı.

#2
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

USB-C ŞARJ GİRİŞİ iPhone 15 modelleriyle beraber Apple, USB-C girişli şarj kullanacak. Avrupa Birliği resmi olarak ortak şarj girişlerinin standardı için anlaşmaya vardı. Böylelikle 2024'Ten itibaren, AB'nin 27 ülkesinde satılan tüm akıllı telefonların şarj için USB-C kullanması gerekeceği belirtildi. Buna iPhone ve hatta AirPods gibi aksesurlarının da dahil olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

SESSİZE ALMA DÜĞMESİ DEĞİŞİYOR Apple, iPhone 15 serisiyle beraber ses açıp kapama butonunun üstünde yer alan sessize alma butonunu eskiye nazaran basmalı düğme olarak değiştireceği öne sürüldü. Buna göre artık telefonu sessize almak için butonu aşağı yukarı yapmak yerine butona tek seferde basarak sessize alabileceğiz.

#4
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

TİTANYUM KASA OLACAK iPhone 15 Pro'nun yuvarlak kenarlı bir tasarıma sahip tamamen yeni bir titanyum kasaya sahip olması bekleniyor.

#5
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

BOYUTU IPHONE 14 PRO'DAN KÜÇÜK OLACAK iPhone 15 Pro'nun boyutunun, iPhone 14 Pro'dan daha küçük olması bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone 15'lerin biraz daha yuvarlak kenarlı olacağı ve telefon hakimiyetini artırmayı hedeflediği belirtildi.

#6
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

IPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Önceki iPhone serilerinin çıkış tarihini baz alırsak iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

#7
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

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#8
Foto - Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı

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