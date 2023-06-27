2023-06-27 11:05:05 Çığır açan yenilikler! İphone 15’i̇n özelli̇kleri̇ ortaya çıktı
Apple'ın eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen telefonu iPhone 15'in bazı özellikleri sızdırıldı. Peki iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 nasıl olacak? İşte iPhone 15 hakkında tüm bilinenler... Apple WWDC 2023'ü geride bıraktıktan sonra kullanıcıların gözleri teknoloji devinin yeni serisi iPhone 15'e çevrildi. PERİSKOP LENS OLACAK NTV'de yer alan habere göre, iPhone 15 Pro Max, arka kamerası için geliştirilmiş optik yakınlaştırmayı artırarak periskop lense sahip olacak. Ayrıca iPhone 15 Pro'nun yepyeni bir sensör teknolojisiyle beraber daha fazla ışık yakalayacağı ve belirli ayarlarda pozlamayı azaltacağı söyleniyor.