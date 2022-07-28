Ciğer kebabı tescillendi

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da kadim kent Diyarbakır'ın gastronomi ürünlerini tescilletmek için sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir akıl oluşturduklarını belirtti. Tescilli ürün sayısıyla Diyarbakır'ın ilk 3 il arasında yer aldığını Kaya, ciğer kebabının hazırlanışı, ikramı ve satışıyla ilgili yaptıkları sunumda Türk Patent ve Marka Kurumunun hemen tescili verdiğini kaydetti. Kaya, "Tescilli ürünlerde genellikle ürün tescillenir ve ticarileştirilmeye çalışılır. Biz şanslıyız, çünkü ticarileşmiş ve 350'den fazla iş yeri açılmış, istihdam sağlamış. Gastronomi bizim petrolümüz. 100 yıl ya da 200 yıl değil, binlerce yıl ömrü var. Gastronomiden daha çok ekmek yiyeceğimize inanıyoruz. Bizler çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.