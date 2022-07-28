  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
9
Ciğer kebabı tescillendi

2022-07-28 18:11:04
Ciğer kebabı tescillendi

Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra zengin mutfağıyla ön plana çıkan Diyarbakır'ın "ciğer kebabı", Türk Patent ve Marka Kurumunca tescilledi.

#1
Foto - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) yapılan başvuru sonucu coğrafi işaret tescil belgesi alan

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) yapılan başvuru sonucu coğrafi işaret tescil belgesi alan "Diyarbakır ciğeri kebabı" da tescilli lezzetler arasına girdi. Şehirde günün her öğününde talep gören ciğer kebabının tescil belgesi alması dolayısıyla tarihi Ongözlü Köprü'de şenlik düzenlendi. Şenlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan çok sayıda tezgahta hazırlanan yaklaşık 600 porsiyon ciğer kebabı, katılımcılara ikram edildi.

#2
Foto - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, etkinlikte yaptığı konuşmada, insanlık tarihinde yerleşik hayata geçiş sürecinde tarım ve hayvancılığın ilk örneklerinin görüldüğü Diyarbakır'ın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Diyarbakır'ı güzellikleriyle tanıtmanın aşamalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Eker,

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, etkinlikte yaptığı konuşmada, insanlık tarihinde yerleşik hayata geçiş sürecinde tarım ve hayvancılığın ilk örneklerinin görüldüğü Diyarbakır'ın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Diyarbakır'ı güzellikleriyle tanıtmanın aşamalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Eker, "Diyarbakır'a ait 48 ürün tescil aldı. Daha da çok var. 33 medeniyetin her birisi bir değer kattı buraya. Hepsinin beslendiği yer bu aziz coğrafyadır." dedi. Eker, ürünlerin tescil almasında emeği olanlara teşekkür etti.

#3
Foto - Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da kadim kent Diyarbakır'ın gastronomi ürünlerini tescilletmek için sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir akıl oluşturduklarını belirtti. Tescilli ürün sayısıyla Diyarbakır'ın ilk 3 il arasında yer aldığını Kaya, ciğer kebabının hazırlanışı, ikramı ve satışıyla ilgili yaptıkları sunumda Türk Patent ve Marka Kurumunun hemen tescili verdiğini kaydetti. Kaya,

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da kadim kent Diyarbakır'ın gastronomi ürünlerini tescilletmek için sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir akıl oluşturduklarını belirtti. Tescilli ürün sayısıyla Diyarbakır'ın ilk 3 il arasında yer aldığını Kaya, ciğer kebabının hazırlanışı, ikramı ve satışıyla ilgili yaptıkları sunumda Türk Patent ve Marka Kurumunun hemen tescili verdiğini kaydetti. Kaya, "Tescilli ürünlerde genellikle ürün tescillenir ve ticarileştirilmeye çalışılır. Biz şanslıyız, çünkü ticarileşmiş ve 350'den fazla iş yeri açılmış, istihdam sağlamış. Gastronomi bizim petrolümüz. 100 yıl ya da 200 yıl değil, binlerce yıl ömrü var. Gastronomiden daha çok ekmek yiyeceğimize inanıyoruz. Bizler çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Diyarbakır Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Haşim Erkan, ciğer kebabının kentin yüzyıllık kültürü olduğunu, ciğer kebabı sayesinde çok sayıda kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Diyarbakır Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Haşim Erkan, ciğer kebabının kentin yüzyıllık kültürü olduğunu, ciğer kebabı sayesinde çok sayıda kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

#5
Foto - Erkan,

Erkan, "Yıllardır ciğer kimin diye tartışılıyordu. Bugün ciğer bizimdir, bizim olduğunun da tespitidir. İleriki dönemlerde de ciğer festivali için hazır olun." diye konuştu.

#6
Foto - İstanbul'dan gelen Hasan Yüksel, kahvaltıda yediği ciğer kebabını çok beğendiğini dile getirerek, Diyarbakır ciğer kebabının tescillenmesine tanıklık ettikleri için mutlu olduğunu anlattı.

İstanbul'dan gelen Hasan Yüksel, kahvaltıda yediği ciğer kebabını çok beğendiğini dile getirerek, Diyarbakır ciğer kebabının tescillenmesine tanıklık ettikleri için mutlu olduğunu anlattı.

#7
Foto - Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Beyzanur Ceylan, etkinlik sayesinde kahvaltıyı ciğer kebabıyla yaptıklarını aktararak, ciğer kebabının tescil almasının sevindirici olduğunu belirtti.

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Beyzanur Ceylan, etkinlik sayesinde kahvaltıyı ciğer kebabıyla yaptıklarını aktararak, ciğer kebabının tescil almasının sevindirici olduğunu belirtti.

#8
Foto - Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kurum ve kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kurum ve kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gündem

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle kırsal Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duy..
Kılıçdaroğlu'na operasyon!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na operasyon!

Salih Tuna, "E tabii, "Sen Alevi'sin, sakın cumhurbaşkanı adayı olma!" diyecek kadar (haşa huzurdan) "öküzlük" yapmadılar. Ya? Uyanıklık yap..
Gündem

"Ali Erbaş benim başkanım değil" diyen İmamoğlu'na tokat! "Sen otobüste ilişkiye giren rezillerin başkanısın!"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ali Erbaş benim diyanet işleri başkanım olamaz" diyen CHP'li İBB Baş..
Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ile çatışmaya hazırız
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ile çatışmaya hazırız

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu belirterek "ABD ile herhangi bir as..
Nazmi'ye bu cesaret kimden geliyor? İktidara hancı-yolcu çıkışı...
Gündem

Nazmi'ye bu cesaret kimden geliyor? İktidara hancı-yolcu çıkışı...

İP'li Meral Akşener'in partisinin Grup toplantısında kürsüyü teslim ettiği Nazmi Bilgin'in 24 Saat gazetesinin "naylon" yayın yaptığı belirl..
Tişörte
Siyaset

Tişörte "oylar CHP'ye" yazsaydınız

Engin Ardıç, "Madem her şeyi tarihçilere bırakmayı seviyorsunuz, bunu da bırakın. O fotoğrafta Atatürk kalpaklı!.. Kalpak ay-yıldızlı... 188..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23