Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

Altınyayla ilçesi Kale Mahallesi'nde arıcılık yapan Metin Keskin, çiğdemlerin bahar aylarının müjdecisi olduğunu söyleyerek, "Bu çiğdemler baharın müjdecisidir. Ben Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde kardeşlerimle birlikte arıcılık yapıyorum. Sivas'ın simgesi haline gelen çiğdem çiçekleri baharın gelişi ile birlikte doğanın uyanmasını temsil eden bir şeydir. Doğayla baş başa, temiz havada hem işimizi yapıyoruz, hem de çiftçiliğimizle uğraşıyoruz. Şu an her yer sapsarı çiçek ve doğa uyanmaya başladı. Bu sezon bereketli olur inşallah" dedi.