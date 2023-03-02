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Yaşam
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Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

2023-03-02 13:36:59
Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

Baharın müjdecisi çiğdemler açtı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi kendine hayran bıraktı.

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Foto - Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı, bozkır renklendi.

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Foto - Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Kala Mahallesi'nde, ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri boy göstermeye başladı.

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Foto - Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

Anadolu'da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, kısa boylarına rağmen sarı ve mor rengleriyle görenleri mest ediyor. İlçe sakinlerinden Metin Keskin, çiğdem çiçeklerinin açmasıyla doğanın uyandığını söyledi.

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Foto - Çiğdemler açtı, bozkır renklendi

Altınyayla ilçesi Kale Mahallesi'nde arıcılık yapan Metin Keskin, çiğdemlerin bahar aylarının müjdecisi olduğunu söyleyerek, "Bu çiğdemler baharın müjdecisidir. Ben Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde kardeşlerimle birlikte arıcılık yapıyorum. Sivas'ın simgesi haline gelen çiğdem çiçekleri baharın gelişi ile birlikte doğanın uyanmasını temsil eden bir şeydir. Doğayla baş başa, temiz havada hem işimizi yapıyoruz, hem de çiftçiliğimizle uğraşıyoruz. Şu an her yer sapsarı çiçek ve doğa uyanmaya başladı. Bu sezon bereketli olur inşallah" dedi.

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