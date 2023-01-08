Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Ayrıca kriterleri uygun olan işletmeye inek ve süt numuneleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inek başına 100 TL’ye kadar ‘Islah Amaçlı Çiğ Süt Analizi Desteği’ ödenecek. Birliğin faaliyet ve hizmetlerinin bölge sınırlarını aştığını ifade eden Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, “Şu anda burada süt analizi yapılmaktadır. İneklerin sütlerine yağ, protein ve somatik hücrelerine bakılmaktadır. Biz önce analiz kaplarını yetiştiricilere gönderiyoruz. Bunlar ineklerinden süt numunesi alıyorlar. Sonra o sütler bize ulaştırılıyor. Burada biz yağ, protein ve somatik hücre oranlarına bakıyoruz. Hem kendi ilimizin hayvanlarına hem de diğer illere de hizmet veriyoruz.