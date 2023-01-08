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Gıda
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Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

2023-01-08 09:45:42
Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Türkiye'deki çiğ sütlerin yüzde 30'u Tekirdağ'da analiz ediliyor.

#1
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Ülkedeki 14 ilden gelen 107 bin adet çiğ sütün analizi Tekirdağ’da yapılıyor. Bu analizler sonucunda hayvan yetiştiricilerine inek başına devlet tarafından 100 lira destek sağlanırken, süt verimi ve hayvan sağlığı hakkında da bilgi veriliyor.

#2
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB), ıslah amaçlı çiğ süt ve çiğ süt kalite analizi faaliyetlerine devam ediyor. Bu bağlamda Tekirdağ, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Antalya, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla, Aydın, Samsun, Niğde, Denizli ve Çorum illerindeki yetiştiricilere ıslah amaçlı çiğ süt analizi hizmeti veriliyor.

#3
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Islah amaçlı çiğ süt analizinde 14 ildeki yetiştiricilerin Tekirdağ DSYB’nin önceden kendilerine gönderdiği koruyucu tablet içeren numune kaplarına her bir inekten ayrı ayrı alarak koydukları süt numunesi, üyesi olduğu DSYB aracılığıyla Tekirdağ’a ulaştırılarak çeşitli analizlerden geçiyor. Bu şekilde yılsonuna kadar 14 ilden gelen yaklaşık 53 bin 500 ineğin 107 bin adet süt numunesinin analizi yapıldı. Böylece ülke genelinde yapılan ıslah amaçlı çiğ süt analizinin yaklaşık yüzde 30’u Tekirdağ DSYB tarafından yapılmış oldu. Yapılan analiz sonuçları online olarak birliğin laboratuvarından e-ıslah sistemine aktarılırken, analizler neticesinde sütün içeriğindeki protein, yağ ve somatik hücre sayısı da belirlenmiş oluyor.

#4
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Hayvan sağlığı hakkında veriler elde edilirken, ortaya çıkan rakamların sonucunca hayvanın damızlık olarak bırakılıp yavru emzirmesine karar verilerek, sağlıklı ırklar korunarak üretilmiş oluyor.

#5
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Ayrıca kriterleri uygun olan işletmeye inek ve süt numuneleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inek başına 100 TL’ye kadar ‘Islah Amaçlı Çiğ Süt Analizi Desteği’ ödenecek. Birliğin faaliyet ve hizmetlerinin bölge sınırlarını aştığını ifade eden Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, “Şu anda burada süt analizi yapılmaktadır. İneklerin sütlerine yağ, protein ve somatik hücrelerine bakılmaktadır. Biz önce analiz kaplarını yetiştiricilere gönderiyoruz. Bunlar ineklerinden süt numunesi alıyorlar. Sonra o sütler bize ulaştırılıyor. Burada biz yağ, protein ve somatik hücre oranlarına bakıyoruz. Hem kendi ilimizin hayvanlarına hem de diğer illere de hizmet veriyoruz.

#6
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Toplamda 14 ile hizmet veriyoruz. Bu illerin birlik başkanlarına saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Uzun yıllardan beridir devam eden bir proje. Bu dönemde ıslah amaçlı çiğ süt analiz yaptık. Geçmiş aylarda da kalite birimiyle ilgili analizler yaptık. Bunlar Tarım ve Orman Bakanlığımızın projesidir. Çiftlik sahipleri de iletişime geçip analiz için süt gönderebilirler ve sütlerini analiz yaptırabiliyorlar. Bu analizler sonucunda bakanlık tarafından üreticiler devlet desteği almaya hak kazanıyor. Ayrıca analizler sonucunda yetiştiriciler hayvanlarının sağlığı hakkında bilgi sahibi oluyorlar” dedi.

#7
Foto - Çiğ sütler işte böyle analiz ediliyor!

Durgun, “Islah amaçlı çiğ süt analizinde 2022 yılında 107 bin numuneye analiz yapmış olduk. Üreticilerimiz hizmetten memnun ama devlet desteğinin artmasını bekliyorlar. Bu analizler sonucunda sağlıklı çıkan hayvanın yavrularının damızlıkta kullanılması konusunda karar veriliyor. Aynı zamanda süt analizleri hayvanın sağılığı hakkında bize bilgi veriyor. Bir de hayvanın beslenmesi hakkında bize bilgi veriyor” diye konuştu.

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