Çiftçiler endişeli! Rekolte düşer mi?

Yiğit, fıstık ağaçlarının sıcak iklim şartlarını sevdiğini ve bölgede iklim değişikliklerinden dolayı soğukların fıstık ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Yaşanan iklim şartlarından dolayı ağaçlarda fıstık seyreltme ve karartma durumlarının yaşandığını, en büyük sorunlarının ise beyaz sinek olduğunu dile getiren Yiğit, “Antep fıstığının bir yıl ‘var yılı’ olur, bir yıl ‘yok yılı’ olur. Bu yıl fıstıkta var yılı. Ağaçlarımızda da güzel de fıstıklarımız var. İklim şartlarına göre fıstık ağaçlarımız biraz karartma ve dallardaki fıstıklarda seyreltme yaptı. Hava şartlarına göre bu durumlar yaşanır. Yine beyaz sinek sorunu yaşıyoruz. Sineklerin fıstık ağaçlarına ciddi zararları dokunuyor. Bölgede iklim değişikliği yaşıyoruz bu yüzden fıstık ağaçları da strese giriyor. Bu sorunların önüne geçilmemesi ağaçlarda ciddi zarara yol açar ve bu da önümüzdeki yıllarda ciddi verim kaybına dönüşebilir" diye konuştu.