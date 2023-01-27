Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Gıda mühendisleri ve gıda teknikerleriyle kaliteli ürün üretmeye çalıştıklarını anlatan Çakı, "Üreticilerimizle bir araya gelerek bir fabrika kurduk. Burada amacımız Türk çiftçisinin, Kayseri üreticisinin üretmiş olduğu sütün, ham maddenin mamul olarak en doğal şekliyle tüketicilerle buluşmasını sağlamak. Bölgelerde, 200 litre üzeri süt üreten işletmelerimizde hanelere koyduğumuz 300 süt soğutma tankımız var. Kaşar, çeçil, tulum, basma, ezme, beyaz ve klasik peynir çeşitlerimiz, yoğurt, tereyağı, kaymak çeşitlerimiz var. Birliğimize ait Kayseri'de 3 perakende mağazamız var. Artık 4 araçla servis yapıyoruz. Kayseri'nin büyük marketlerine, restoranlarına ve yemekhanelerine satış yapıyoruz." diye konuştu.