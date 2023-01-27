Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Çiftçilerden toplanan sütün tamamını işleyebilecek makinelere sahip olduklarını belirten Çakı, "ORAN'dan almış olduğumuz kaşar proseslerimiz var. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız 7 makine var. 3 milyon lira civarındaki ciromuzu, destekler sayesinde 12 milyon liraya çıkardık. 2023 yılında ise 12 milyon liranın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde de pazar ağımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Cironun artmasıyla beraber üreticilerimizin sütlerinin pazarlanmasında, Birliğin vermiş olduğu hizmetler duyulduğunda da üye sayımızda artış oldu. Kapasitemizi büyüttük. Bundan sonra pazara daha çeşitli ürünler sunacağız." ifadelerini kullandı.