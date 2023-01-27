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Ekonomi
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Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

2023-01-27 16:32:30
Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Kayseri'de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde kurulan süt işleme tesisinde üretilen ürünlerin satışından geçen yıl 12 milyon lira ciro elde edildi.

#1
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Yaklaşık 3 sene önce kurulan ve aylık 90 ton süt işleyen tesisin kapasitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) "Süt Üreticisi Sağlıklı Nesiller İçin Tüketici ile Buluşuyor" projesi için Tarım ve Orman Bakanlığından alınan hibeyle 150 tona çıkarıldı.

#2
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Birlik başkanı Günay Çakı, AA muhabirine, tesiste şu an aylık 120 ton süt işlendiğini söyledi.

#3
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Çiftçilerden toplanan sütün tamamını işleyebilecek makinelere sahip olduklarını belirten Çakı, "ORAN'dan almış olduğumuz kaşar proseslerimiz var. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız 7 makine var. 3 milyon lira civarındaki ciromuzu, destekler sayesinde 12 milyon liraya çıkardık. 2023 yılında ise 12 milyon liranın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde de pazar ağımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Cironun artmasıyla beraber üreticilerimizin sütlerinin pazarlanmasında, Birliğin vermiş olduğu hizmetler duyulduğunda da üye sayımızda artış oldu. Kapasitemizi büyüttük. Bundan sonra pazara daha çeşitli ürünler sunacağız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Gıda mühendisleri ve gıda teknikerleriyle kaliteli ürün üretmeye çalıştıklarını anlatan Çakı, "Üreticilerimizle bir araya gelerek bir fabrika kurduk. Burada amacımız Türk çiftçisinin, Kayseri üreticisinin üretmiş olduğu sütün, ham maddenin mamul olarak en doğal şekliyle tüketicilerle buluşmasını sağlamak. Bölgelerde, 200 litre üzeri süt üreten işletmelerimizde hanelere koyduğumuz 300 süt soğutma tankımız var. Kaşar, çeçil, tulum, basma, ezme, beyaz ve klasik peynir çeşitlerimiz, yoğurt, tereyağı, kaymak çeşitlerimiz var. Birliğimize ait Kayseri'de 3 perakende mağazamız var. Artık 4 araçla servis yapıyoruz. Kayseri'nin büyük marketlerine, restoranlarına ve yemekhanelerine satış yapıyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Yaklaşık 2 yıldır pastırma ve sucuk da ürettiklerini dile getiren Çakı, Kayseri'nin ünlü sucuk ve pastırmasını, çiftçi örgütü tarafından pazara kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

#6
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ORAN'ın genel sekreteri Ahmet Emin Kilci de Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine 7 grupta makina ve ekipman desteği verildiğini söyledi.

#7
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Proje bütçesinin 1 milyon lira olduğunu ifade eden Kilci, "800 bin liraya yakını ajans tarafından karşılandı. Tabii biz burada vermiş olduğumuz destekle süt ürünleri üretim tesisine teknolojik bir makine ekipman parkı kazandırdık. Böylece üretimin verimliliği artmış oldu." dedi.

#8
Foto - Çiftçi birliği, süt ürünleri gelirini 3 senede 4 kat artırdı

Daha önce manuel üretilen ürünlerin makineleşmeyle seri üretilmeye başlandığına dikkati çeken Kilci, "Ürünleri paketleme, etiketleme, üzerine tarih vurma gibi tüketicinin direkt istediği ürün tarzları da burada sağlanmış oldu. Bu anlamda tabii Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kayseri ili için önemli bir kuruluş. Burası direkt çiftçi kuruluşu. Dolayısıyla çiftçiye dokunan bir yer burası. Biz de kalkınma ajansı olarak çiftçilerimize, üreticilerimize direkt dokunan damızlık birliğine vermiş olduğumuz destekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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