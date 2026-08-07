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CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!

CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak ve ada ülkesine yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek amacıyla gizli bir "Küba görev gücü" oluşturdu.

#1
Foto - CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Washington'ın Küba üzerindeki baskısını yoğunlaştırmak ve adaya yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek amacıyla gizli bir "Küba görev gücü" oluşturduğu öne sürüldü.

#2
Foto - CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!

New York Times gazetesinin haberine göre bu adım, Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla atıldı.

#3
Foto - CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!

Haberde, CIA bünyesinde kurulan bu yeni birimin ada üzerinde "ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası" olduğu belirtildi.

#4
Foto - CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!

Söz konusu görev gücüyle CIA'in Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü. Ayrıca bu yapılanmanın "Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği" savunuldu. Kaynak: CNN Türk

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