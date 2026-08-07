CIA o ülkeyi içten karıştıracak gizli yapılanma kurdu!
CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak ve ada ülkesine yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek amacıyla gizli bir "Küba görev gücü" oluşturdu.
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CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak ve ada ülkesine yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek amacıyla gizli bir "Küba görev gücü" oluşturdu.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Washington'ın Küba üzerindeki baskısını yoğunlaştırmak ve adaya yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek amacıyla gizli bir "Küba görev gücü" oluşturduğu öne sürüldü.
New York Times gazetesinin haberine göre bu adım, Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla atıldı.
Haberde, CIA bünyesinde kurulan bu yeni birimin ada üzerinde "ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası" olduğu belirtildi.
Söz konusu görev gücüyle CIA'in Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü. Ayrıca bu yapılanmanın "Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği" savunuldu. Kaynak: CNN Türk
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