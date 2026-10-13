Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman
Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu. Paylaşım X tarafından hemen kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu. Paylaşım X tarafından hemen kaldırıldı.
Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, 1821-1829 Yunan İsyanı'nın önde gelen isimlerinden biri olan Nikitas Stamatelopulos'un (Nikitaras) anıtı önünde çekilen fotoğraflarını 11 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan, Stamatelopulos adına düzenlenen anma törenine ilişkin paylaşımında, "Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos'u onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Stamatelopulos'un Türk sivillere yönelik katliamlarla anılmasına rağmen "kahraman" olarak nitelendirilmesi tartışmalara neden oldu.
Dimas'ın söz konusu ifadeleri sosyal medyada tepki çekerken X platformu da paylaşıma müdahale etti. Bakanın paylaşımı, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.
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