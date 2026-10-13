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Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman

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Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu. Paylaşım X tarafından hemen kaldırıldı.

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#1
Foto - Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, 1821-1829 Yunan İsyanı'nın önde gelen isimlerinden biri olan Nikitas Stamatelopulos'un (Nikitaras) anıtı önünde çekilen fotoğraflarını 11 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştı.

#2
Foto - Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman

Bakan, Stamatelopulos adına düzenlenen anma törenine ilişkin paylaşımında, "Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos'u onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman

Stamatelopulos'un Türk sivillere yönelik katliamlarla anılmasına rağmen "kahraman" olarak nitelendirilmesi tartışmalara neden oldu.

#4
Foto - Christos Dimas'tan tepki toplayan paylaşım: Türk yiyen kahraman

Dimas'ın söz konusu ifadeleri sosyal medyada tepki çekerken X platformu da paylaşıma müdahale etti. Bakanın paylaşımı, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

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Yorumlar

Kadir

Batı medeniyetini bize yuce gosterenler bilmiyormus demekki bilselerdi bize dusman olanlara asık olup tapmazdık onlar için binlerce insanımızı astık onlara hurmetten önukuzu ilikl3dik onlerınde egıldık halbukı onlar libyadan baxlayıp mısır folıstın suud yarımadaxını elımızden alıp ırak surıye lubnan fılistın urdun daha baska emırlıklere bolduler kolayca idareedip petrollerini üklerine akıttılar dıger dunya devletlerğne sattılar bızıde boyle itiraz edemeyecek suklum buklum vaziyete sokmuslar önlerinde saygıdan eğilmiyormuyuz . Egülmeyen benım kulturum benım inancım onlardan yucedır onlara tenezzul etmem onları gecerız yeneriz diyebılen farklı erdogandır . Erdoganı ve yapılanları hala asagılamıyormuyuz yapılan tog u ucakları sıhaları kucumsemıyormuyuz onların ıyı olduguna ınanmayan ıyıyı yapabılevekmolanların batılılar olduguna inanan bır yuzde elli vatandasımıız var
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