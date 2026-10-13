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Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

Malatya'nın Darende ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Tohma Kanyonu görenleri mest ediyor.

#1
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

#2
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

#3
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

Tohma Çayı`nın çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçları, sonbaharla birlikte renk değiştirdi.

#4
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

Çevresindeki doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı`nın oluşturduğu vadi boyunca uzanan ağaçların renk cümbüşü, bölgeye farklı bir güzellik kattı.

#5
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sonbaharın renkleri hakim oldu!

Tohma Kanyonu`nun sarp kayalıkları, çay yatağı ve sonbahar renklerine bürünen ağaçları, dron ile görüntülendi.

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