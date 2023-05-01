Christoph Daum, Samandıra'ya ayak bastı! Şampiyonluk için...

Fenerbahçe'nin bu sezon da şampiyon olacağını vurgulayan Daum, "Bu kulüp, taraftara ait bir kulüp. Ne herhangi bir şirkete ne herhangi bir oyuncuya ne herhangi bir başkana. Bu kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile çalışmıştım. Şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. Ali Koç’un başkanlığından dolayı da bu kulüp kendini şanslı ve mutlu hissetmeli. Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyor. Bu hissiyatı kötü zamanlarda da ortaya koyuyorlar. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyor ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyor. En kısa sürede umuyorum bu yıl gerçekleşecek, Fenerbahçe şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.