2023-05-01 21:28:02 Christoph Daum, Samandıra'ya ayak bastı! Şampiyonluk için...
Fenerbahçe’nin unutulmaz teknik direktörlerinden Christoph Daum, Sarı-Lacivertli teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti. Samandıra'da Süper Lig'i de yorumlayan Daum, "Fenerbahçe'nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir. Son maçlar şampiyonluk mücadelelerinde çok büyük önem arz eder. Durum değişebilir, umuyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyonluğu kazanır. Şunu da söylemeliyim. Şu an şampiyonluk Fenerbahçe’nin elinde değil. Galatasaray’ın puan kaybetmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.