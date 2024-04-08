CHP’ye yanlayan Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etmişti! Ve bir bomba daha patladı

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun Cemaatin lideri Alihan Kuriş'in kendisine bağlı avukatlar aracılığıyla yargıda tehdit ve şantaj yoluyla yargı desteğini arkasına almaya çalıştığı iddiasını detaylarıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı: Sayın @burakbekiroglu Bey; Mahkemelerin Kalem müdürlerine, kalem personellerine, savcılara, hakimlere, memur olmayan bilirkişilere de aynı rüşvet, tehdit, şantaj tezgahlarını yapıyorlar. Kripto para kullanımı ağırlıklı. Hangi hakim, hangi savcı, hangi bilirkişi varsa hep aynı film. Avukatlar çetesi var. Bir tane F....(5harf toplamı) Ay..... (7harfli) isminde İstanbul üniversitesinde bir akademisyen ticaret hukukçusu var, tüm bilirkişilerle o irtibata geçiyor, bu kişinin ortağı var, tüm bilirkişileri kötü yöntemlerle ikna çalışması yapıyor. Avukat çetesinden eski bir Hsk üyesi, Marmara üniversitesinde A.G var, o ve onun bağlantıları çok iş karıştırdı yıllardır yargıda, dahası yine yukarıdaki A. İsmiyle aynı olan başka A.B ona da dikkat, dahası Nevşehirli A.Ç var Alihanın aktif avukat gruplarından, S.T var Konyalı o da muhalefetin yargı bağlantılarını ayarlayıp, oraların desteğini kendine sağlamaya çalışıyor, muhalefetten hem üst yargı Ankara yargıtaydan hem İstanbul muhalefeti üzerinden İstanbul yargı desteği almaya çakışıyorlar bunları da aktif S.T yapıyor Konyalı olan, birde Ali Erhan Kuriş'in perde arkası avukatları var, daha derin operasyonları, gizli operasyonları yapan onun da adı A.A genç avukatlardan, birde H.A genç avukat var tam bir militan tipte olan. Yukarıdaki Nevşehirlii A.Ç' nin haklarında suç duyurusunda bulunanları bile silahla tehdit edip, kurşun sıktıkları savcılıklara yansıdı. Gereği yapıldığında kendi içlerinden de merkezi satıp, itirafçı olacak çok kişi olacak. Buradan tüm Türkiye'deki Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Komisyon Başkanlıklarımızı, HSK'ımızı, Bilirkişi Bölge Başkanlıklarımızı, Bakanlıklarımızı Ülkemizin, Devletimizin, Milletimizin; birliği, beraberliği, güvenliği ve bölünmemesi için göreve davet ediyorum. En Derin Saygı ve Hürmetlerimle tüm Kamuoyuna arz ederim. @yilmaztunc @adalet_bakanlik @ankaracbs @TC_HSK @istanbulbbk @AnadoluCBS @TCYargitay 'AK Parti'den intikam aldık' iması Süleymancıların lideri Alihan Kuriş, perşembe akşamı Kadir gecesi nedeniyle Tekirdağ’da; cuma günü de Ümraniye’deki cemaat yurdunda yaptığı sohbette AK Parti’den intikam aldıklarını ima etti: “Şile’de tekâmül kurslarımıza, diğer Tuzla’daki kurslarımıza mâni olanlar… Bakın şimdi ne geçti ellerine? Bu toplulukla mücadele edenlerin kendine şu soruyu sormaları lazım; ‘Elimize ne geçti?’ Hiçbir şey! İşte geçen şeyin ne olduğu belli! Şimdi Şile’ye gittikleri zaman sahilde, kumda oynarlar. Tuzla’ya gidince balıkçıda balık kuyruğuna geçerler. Üsküdar’dan vapura biner Kasımpaşa’da turşu suyu içerler. Onun için bu toplulukla mücadele olmaz. Allah’ın yardımı bu toplulukladır. Yeter ki biz gayret edelim.” ifadelerini kullandı.