CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçeceği gün için çok az bir zaman kaldı. Partililer seçim için geri sayım başlarken milletvekili listelerini YSK'ya sundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler büyük tepki çekti. Millet İttifakı adayları arasında FETÖ’cüleri göreve iade edeceklerini ifade eden FETÖ’den yargılanıp hapis cezası alan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan adaylar bulunuyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerine yavaş yavaş ilerlerken CHP YSK'ya milletvekili listelerini verdi. Ancak söz konusu listede yok yok. Özellikle PKK savunucuları ve FETÖ üyeleri dikkat çekiyor.