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CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

2023-04-11 12:44:36
CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçeceği gün için çok az bir zaman kaldı. Partililer seçim için geri sayım başlarken milletvekili listelerini YSK'ya sundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler büyük tepki çekti. Millet İttifakı adayları arasında FETÖ’cüleri göreve iade edeceklerini ifade eden FETÖ’den yargılanıp hapis cezası alan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan adaylar bulunuyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerine yavaş yavaş ilerlerken CHP YSK'ya milletvekili listelerini verdi. Ancak söz konusu listede yok yok. Özellikle PKK savunucuları ve FETÖ üyeleri dikkat çekiyor.

#1
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

O LİSTEDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıra milletvekili adayı oldu. Karaca bir toplantıda, "Tüm akademisyenlerimizi göreve iade edeceğiz. İYİ Parti'den CHP listesinden gösterilen Gaziantep birinci sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban skandal paylaşımlarıyla konuşuldu.

#2
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

CHP'Lİ ADAY TERÖRİST BAŞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp'ın geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden konuşulmaya başladı. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Önceki yıllarda paylaşılan fotoğrafın tekrar gündem olmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü

#3
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI CHP Yalova 1. sıra adayı ise, FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu.

#4
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI CHP Yalova 1. sıra adayı ise, FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu.

#5
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN YARGILANDI Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Öte yandan, sözde "Barış Bildirisi" başlığı altında terör örgütü PKK'ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenlerden biri de Nilgün Bayraktar oldu. Bayraktar, CHP Mardin 5. sıra adayı gösterildi.

#6
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

FETÖ'CÜLER SUÇSUZ CHP Manisa 5. sıra adayı Musa Semih Balaban FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savundu. Dönemin CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" demişti.

#7
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI CHP, Konya 1. sıra adayı Barış Bektaş, parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla genel merkeze ulaştırılan bir mektup sonrası disiplin soruşturması geçirmişti. 'KEMALİZM IRKÇIDIR' DEMİŞ "Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın'ın CHP İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı yapılması büyük tepki çekti. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizmi "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef almıştı.

#8
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

MEHMETÇİK'E KATLİAMCI DEMİŞTİ CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, İzmir 2'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterildi. Foggo, hendek operasyonları sırasında bölgeden teröristleri temizlemeye çalışan Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasında bulunmuştu.

#9
Foto - CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

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