CHP'nin demokrasi anlayışı! Kongrelerde skandallar bitmiyor: Kavga, tehdit ve hakaretler

CHP'de 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongreleri birçok noktada kavga, tehdit ve skandal söylemlere sahne olmaya devam ediyor. Parti içindeki büyük krizi gözler önüne seren kongrelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan eleştiri yağmuruna tutuldu. Balçova'da eski başkanlar birbirine girerken, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Etimesgut'ta ise bir başkan adayının vefat etmesine rağmen diğer aday destekçilerinin seçimin durdurulmasına itiraz ettiği ortaya çıktı. CHP'de 3-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada usulsüzlük tartışmaları ve kavgalar ile tamamlandı.