2023-12-26 05:23:10 CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! Özgür Özel PKK’lıları sevindirdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiri hazırladı. Ancak CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP’nin ortak bildiri tavrı terör örgütü PKK medyasından da destek gördü. PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen Medya Haber’e katılan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, Özgür Özel’in bildiri tavrını takdirle karşıladı. “CHP’nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü aktaran Çewlig; “CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım” dedi.