CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! Özgür Özel PKK’lıları sevindirdi

"CHP TAM MANASIYLA DEM PARTİ'NİN VESAYETİ ALTINDA" AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröre karşı Meclis'te hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi "Tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında, ona kuyruğunu kaptırmış adeta" sözleriyle eleştirdi. CHP'nin DEM Parti ile ittifak arayışında olduğunu söyledi. "CHP genel başkanı ortaya koyduğu gerekçe uydurulmuş bir gerekçe, doğru bir gerekçe değil. Bu asla kabul edilemez bir durumdur bunun sebebi DEM ile bir ittifak arayışı."