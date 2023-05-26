2023-05-26 14:47:49 CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yeni skandal! Geç okuyup yüksek kademeden fatura düzenliyor
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek su faturası vatandaşları canından bezdirdi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırma da su sayaçlarını geç okuyarak vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın elektrik faturalarının yüksek olmasından dolayı faturaların yüksek olduğunu ifade etmesi nedeniyle vatandaşlar elektrik faturalarında yapılan indirimin su faturalarında da uygulanması gerektiğini söyledi.