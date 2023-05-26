CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yeni skandal! Geç okuyup yüksek kademeden fatura düzenliyor

Kademe kurnazlığı vatandaşların tepkisine yol açtı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin alt kuruluşu TESKİ'nin, su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırma da su sayaçlarını geç okuyarak vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Normal şartlarda 30 günde okunması gereken su faturalarını geç okuyan TESKİ yüzünden ikinci kademeden fatura ile karşılaşan vatandaşlar, "Bu kadar iş bilmezi, bu kadar beceriksiz yöneticileri nasıl başımızda tutuyoruz? Bunları buraya kim atıyor, burada kim tutuyor? Anlamak zor" diyerek, TESKİ tarafından 50 günde okunan faturalara isyan ettiler. TESKİ yöneticilerinin yıllardır bir türlü bir çözüm üretmediğini ifade eden vatandaşlar, “TESKİ'nin beceriksizliğinin, vurdumduymazlığının faturasını neden bizler ödemek zorunda kalıyoruz? Bu TESKİ'yi yönetenler kendilerini çok akıllı, Tekirdağ halkını bu kadar ahmak mı zannediyorlar?" diyerek tepki gösterdi.