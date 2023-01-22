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CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

2023-01-22 09:04:15
CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. HDP’li Selahattin Demirtaş’ı “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” yapmak istediklerini söyleyen,“Herkes biliyor ki Kandil’de PKK unsurları kalmamıştır.” diyen, katıldığı şehit cenazesinde gülücükler saçan, cezaevindeki FETÖ sanıklarını ziyaret eden, dershanelerin kapatılmasına “Millet zarar görür” sözleriyle karşı çıkan, FETÖ’nün kapatılan Kimse Yok Mu isimli derneğine operasyon yapıldığında savunmaya koşup “Zulm ile abad olanın sonu berbat olur” tehdidinde bulunan CHP’li Özgür Özel’in geçmişte Fetullahçı yapılanma ile kurduğu yakın ilişki dikkat çekiyor.

#1
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Özellikle FETÖ’nün 17-25 Aralık emniyet-yargı eliyle gerçekleştirdiği darbe girişimi sürecinde Zaman, Taraf, Samanyolu gibi örgütün yayın organlarında sıklıkla boy gösteren Özgür Özel’in, kızı İpek’i de FETÖ’ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan İzmir Yamanlar Koleji’nde okuttuğu iddia edildi.

#2
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

CHP’li Özel’in kızı İpek Özel’in, İzmir Yamanlar Koleji’nde düzenlenen Sanat Eğitim Tasarım Yarışması’nda ödüllendirildiği belirlendi.

#3
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Edinilen bilgilere Özgür Özel, 18 Haziran 2013’te Zaman Ege gazetesinde kızı İpek’e verilen ödül üzerinden haber konusu yapıldı. Zaman gazetesindeki “CHP’li Vekil Özel, tasarımda dünya dördüncüsü olan kızına ödül verdi” başlıklı haberde Özel’in, “Geleceğin entelektüel ve bilim adamlarının yarıştığı olimpiyatlarının son derece başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirildiğini anlattığı” ifade ediliyor.

#4
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

CHP Grup Başkanvekili olmadan önce 100’ü aşkın haber ile FETÖ medyası tarafından parlatıldığı tespit edilen Özgür Özel’in kritik süreçlerde hep örgüte müzahir medya kuruluşlarında beyanatlarına yer verildiği kayıtlara geçti.

#5
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Özel’in; FETÖ iltisaklı Samanyolu TV ve Kanaltürk TV’de programlara çıkarıldığı, Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı’nda özel beyanlarına yer verildiği, Bugün ve Taraf gazetesinde sıklıkla haber yapıldığına ilişkin içerikler arşivlerdeki yerini koruyor.

#6
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Özgür Özel’in Zaman gazetesinde boy gösterdiği bazı haberler şunlar: Torba Değil Çorba Yasa (28.06.2014) Zulm ile abad olanın sonu berbat olur (06.05.2015) Türkiye’de maden ve imar rantını yöneten Erdoğan (02.11.2014) Tutuklu öğretmenler MEB'in baskısıyla işten attırılmış Yine aynı katil taşeron (14.07.2014) Hakim, Sensörleri Sordu (19.05.2014) Kürsüye Siyah Baretle Çıktı (22.05.2014) CHP Ezidilere yardıma gidiyor (18.08.2014) "Soma soruşturması kapatılıyor" iddiası Meclis’e taşındı (12.09.2014) A.Ş. tipi devletlerde yol parası olmadığı için mahkumlar ölüyor! (24.03.2015) Hukukun intikam aracı olarak kullanılması kabul edilemez (12.11.2015)

#7
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

FETÖ’nün saldırgan gazetesi Taraf’ın adeta gözde vekili olan Özgür Özel’in bu gazetede konu olduğu haberlerden bazıları şunlar: Özel: Erdoğan’ın sözleri darbedir Danıştay kararı sızdırıldı (09.11.2014) Öldürmeye devam (07.08.2015) Özel cezaevindeki çocuk mahkumları Taraf’a anlattı (10.08.2013) Vatandaşın vergisi ile yandaş yayına itiraz (17.07.2014) Madenciye yardım paraları nerede? (08.07.2014) AKP çöküşünü seçim hileleriyle engelleyecek (22.05.2015) 301 işçiyi öldürdü üstüne bir de 86 milyon lira alacak (18.07.2014) Türkiye Avrupa’da kızamık şampiyonu (12 Kasım 2013) Barajlardaki hadi hadi sistemi (28.08.2014) Soma raporu yine bitirilemedi (31.08.2014) Çocuk işçi çalıştıran patron hapse girsin (30.05.2014) TRT için araştırma komisyonu önergesi (02.08.2014) Ön seçimden gençler çıktı (31.03.2015)

#8
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Bugün gazetesinde Özgür Özel’in yer aldığı haberlerin bir kısmı şöyle: Hükümet Soma'yı unutturuyor (16.06.2014) (Dershanelerin kapatılmasıyla) Vatandaş zarar görür (18.11.2013) Milli maçları sorunca megafonlar sökülmüş (26.05.2014) Soma raporu katliamı belgeledi (22.09.2014) Siyasilere dokunuyor diye gizlenmiş (18.09.2014)

#9
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

SAMANYOLU’NUN MÜDAVİM KONUĞU CHP’li Özel, örgüte yakın televizyon kanallarında da sık sık boy gösterdi. Özgür Özel, KHK ile kapatılan Samanyolu TV ve Samanyolu Haber’de 2 Ekim 2014, 27 Nisan 2015, 31 Ağustos 2015, 1 Ekim 2015, 14 Mart 2015 tarihlerinde yayın konuğu olarak konuşturuldu.

#10
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Özel, 25 Eylül 2014 tarihinde Kanaltürk TV’de konuk edildi.

#11
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ medyasında cirit attığı süreçte, adli tahkikata uğrayan FETÖ sanıklarına da ziyaret gerçekleştiriyordu.

#12
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Özel, 10 Ekim 2015’te İzmir’deki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret etti. Özel, “Bugün gelinen noktada o göz altı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı” dedi.

#13
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki FETÖ’cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl ile görüştü.

#14
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

CHP’li Özel, MİT TIR’larına kumpas davasında gerekçesiyle tutuklanan dönemin Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Erdal Turna, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube MüdürüBinbaşı Mehmet Fırat, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bekir Karataş, Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu ve Biyoloji Şube Müdürlüğü Laboratuvar Amir Vekili Yarbay Mustafa Yardımcı ile görüşme sağladı. Hadımköy Askeri Cezaevi’nde görüşme gerçekleştirdi.

#15
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel’in aldığı notları Cihan Haber Ajansı’na aktardığı, örgüte ait Meydan gazetesinin 1 Ocak 2016’da “MİT TIR’ları tutuklusu subaylardan şok açıklamalar” sözleriyle konuyu haberleştirdiği kaydedildi.

#16
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel’in aldığı notları Cihan Haber Ajansı’na aktardığı, örgüte ait Meydan gazetesinin 1 Ocak 2016’da “MİT TIR’ları tutuklusu subaylardan şok açıklamalar” sözleriyle konuyu haberleştirdiği kaydedildi. (HABER7)

#17
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#18
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#19
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#20
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#21
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#22
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#23
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#24
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#25
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#26
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

#27
Foto - CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İşte FETÖ'nün ön plana çıkardığı Özgür Özel haberleri

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