CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

FETÖ’nün saldırgan gazetesi Taraf’ın adeta gözde vekili olan Özgür Özel’in bu gazetede konu olduğu haberlerden bazıları şunlar: Özel: Erdoğan’ın sözleri darbedir Danıştay kararı sızdırıldı (09.11.2014) Öldürmeye devam (07.08.2015) Özel cezaevindeki çocuk mahkumları Taraf’a anlattı (10.08.2013) Vatandaşın vergisi ile yandaş yayına itiraz (17.07.2014) Madenciye yardım paraları nerede? (08.07.2014) AKP çöküşünü seçim hileleriyle engelleyecek (22.05.2015) 301 işçiyi öldürdü üstüne bir de 86 milyon lira alacak (18.07.2014) Türkiye Avrupa’da kızamık şampiyonu (12 Kasım 2013) Barajlardaki hadi hadi sistemi (28.08.2014) Soma raporu yine bitirilemedi (31.08.2014) Çocuk işçi çalıştıran patron hapse girsin (30.05.2014) TRT için araştırma komisyonu önergesi (02.08.2014) Ön seçimden gençler çıktı (31.03.2015)