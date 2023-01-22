2023-01-22 09:04:15 CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. HDP’li Selahattin Demirtaş’ı “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” yapmak istediklerini söyleyen,“Herkes biliyor ki Kandil’de PKK unsurları kalmamıştır.” diyen, katıldığı şehit cenazesinde gülücükler saçan, cezaevindeki FETÖ sanıklarını ziyaret eden, dershanelerin kapatılmasına “Millet zarar görür” sözleriyle karşı çıkan, FETÖ’nün kapatılan Kimse Yok Mu isimli derneğine operasyon yapıldığında savunmaya koşup “Zulm ile abad olanın sonu berbat olur” tehdidinde bulunan CHP’li Özgür Özel’in geçmişte Fetullahçı yapılanma ile kurduğu yakın ilişki dikkat çekiyor.