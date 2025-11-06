CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

BYLCOK KULLANDIM" İTİRAFI Çiçek, mahkemede FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock'ı nasıl kullandığını şu sözlerle açıkladı: 2015'te evime gelen abiler benimle görüşmek istediler. Bu sırada irtibat sağlamak için telefonuma (Bylock) program kuracaklarını söylediler. Bu programı ifademde belirttiğim Halit kod isimli Ufuk Turhan ve İsmail kod isimli Burak Çavdar telefona (Bylock) kurdular. Ben sadece Bylock yüklemediğimi söyledim, kullanmadığıma yönelik bir beyanım olmadı. Bana Bylock yüklendiğini söylediğim kişiler ben polis okuldan ayrıldıktan sonra beni ikna etmek için bu program üzerinden mesajlar atıyorlardı. Tekrar belirtmek istiyorum ki ben Bylock yüklemediğimi ifade ettim, kullanmadığımı değil."