Gündem
19
Yeniakit Publisher
CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

FETÖ’nün kirli ağı bir kez daha deşifre oldu! Hollanda’ya firar eden CHP’li etki ajanı Cemil Çiçek’in, örgüt içindeki kirli bağlarını bizzat kabul ettiği etkin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre Çiçek, duruşmada “yapının içerisinde bulundum” diyerek FETÖ üyeliğini itiraf etti. Dosyada yer alan ByLock tespitlerinde, Çiçek’in örgütün mahrem imamlarıyla tam 800 kez yazıştığı ve sistemde “ulvikemal” mahlasıyla işlem yaptığı belirlendi. “Tereddüte mahal yok, FETÖ’cü!” Mahkeme kararında, “Cemil Çiçek’in örgütle iltisakına dair tereddüte mahal bırakmayacak şekilde FETÖ üyesi olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Çiçek’in, örgüt içinde “Ulvi” ve “Cahit” kod adlarını kullandığı, etkin pişmanlık beyanında da “Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur” dediği kayıtlara geçti.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

FETÖ evlerinde yetişmiş! Aynı dosyada yargılanan örgüt mahremlerinin itirafları ise dikkat çekti. FETÖ’cüler, Çiçek’in gençlik yıllarında örgütün “ışık evleri”ne geldiğini, burada askeri lise ve polislik sınavlarına hazırlandığını anlattı. CHP’de nasıl yer buldu? FETÖ’nün talimat zincirinde yer aldığı net biçimde tespit edilen Çiçek’in, buna rağmen CHP kadrolarında görev alması, parti içindeki karanlık yapılanmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Kırmızı bültenle aranan FETÖ’cü Çiçek’in, Hollanda’da sığınma talebinde bulunduğu ve oradan örgüt propagandasına devam ettiği biliniyor.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik dezenformasyonlarda başı çeken CHP üyesi FETÖ'cü Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. Çiçek'in iltica başvurusunda bulunduğu öğrenilirken TAKVİM'in "Kripto FETÖ'cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak?" başlıklı haberi sonrası firari etki ajanı erişim engelinden korkup hesabının adını değiştirdi. Cemil Çiçek'in geçmişi "Cübbeye değil cübbenin altındakine bak" dedirten cinsten. Babasının komiserlikten, kendisinin de polis kolejinden atıldığı, FETÖ dosyası kapsamında "etkin pişmanlıktan" faydalandığı belgelendi.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

İŞTE CEMİL ÇİÇEK'İN FETÖ İTİRAFLARI: YAPININ İÇERİSİNDE BULUNDUM Öte yandan Cemil Çiçek'in "FETÖ" üyesi olduğuna ve Bylock kullandığına dair itirafın belgeleri ortaya çıktı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

Bolu 2. Ağır Cez Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan ifadelere göre; Cemil Çiçek, mahkeme heyetine "yapının içerisinde bulundum" diyerek FETÖ faaliyetlerine iştirak ettiğini beyan etti. FETÖ'nün eğitim üslerinden Melih Koleji ve Anafen'den tam burs aldığını söyledi. FETÖ'nün mahrem ağabeyleri tarafından polis kolejine yönlendirildiğini anlattı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

BYLCOK KULLANDIM" İTİRAFI Çiçek, mahkemede FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock'ı nasıl kullandığını şu sözlerle açıkladı: 2015'te evime gelen abiler benimle görüşmek istediler. Bu sırada irtibat sağlamak için telefonuma (Bylock) program kuracaklarını söylediler. Bu programı ifademde belirttiğim Halit kod isimli Ufuk Turhan ve İsmail kod isimli Burak Çavdar telefona (Bylock) kurdular. Ben sadece Bylock yüklemediğimi söyledim, kullanmadığıma yönelik bir beyanım olmadı. Bana Bylock yüklendiğini söylediğim kişiler ben polis okuldan ayrıldıktan sonra beni ikna etmek için bu program üzerinden mesajlar atıyorlardı. Tekrar belirtmek istiyorum ki ben Bylock yüklemediğimi ifade ettim, kullanmadığımı değil."

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

FETÖ'NÜN MAHREMLERİYLE TAM 800 KEZ GÖRÜŞTÜ BTK'dan gelen kayıtlar Cemil Çiçek'in Bylock üzerinden FETÖ'nün mahrem ağabeyleri ile 800 kez bağlantı kurduğunu kanıtladı. Mahkeme kararında Çiçek'in tereddüte mahal vermeyecek şekilde gerçek Bylock kullanıcısı olduğu vurgulandı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

KOD ADI BİLE VAR: "ULVİ" VE "CAHİT" Öte yandan Cemil Çiçek'in FETÖ içerisinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı ortaya çıktı. Çiçek, etkin pişmanlık itirafında "Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" dedi. BYLOCK'TA "ULVİKEMAL" Çiçek'in Bylcok'ta "ulvikemal" kullanıcı adını kullandığı saptandı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

İTİRAF: CEMİL ÇİÇEK FETÖ EVLERİNDE POLİSLİK SINAVINA HAZIRLANDI FETÖ'den yargılanan Bylock kullanıcısı Yakup Demir, ifadesinde Cemil Çiçek'in FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandığını beyan etti. Demir, "Ben Bolu'da öğrenci olduğum dönemlerde yapının evlerinde kalmakta ve ortaokula giden öğrencilerle ilgilenmekteydim. Cemil Çiçek isimli şahsı bu dönemden tanırım. Adı geçen şahıs da yapının evlerine gelerek askeri liselere ve polis kolejlerine hazırlanan şahıslar arasındaydı. Etkin pişmanlık ifade eden beyanlarım sırasında şahsı bu sebeple teşhis ettim. Ben Bylock'u etkin olarak kullanmaktaydım. Bu nedenle bir çok kişi programımda kayıtlıydı" dedi.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

DOSYASI KABARIK SİCİLİ KARANLIK: MAAİLE FETÖ'CÜ Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak boy gösteren Cemil Çiçek'in dosyası da sicili kadar kabarık. Çiçek'in en çok üzerinde durduğu mesele ise FETÖ ve KHK'lılar. Bu konuda özellikle duyarlı çünkü ailesinden kendisi de dahil olmak 4 kişi FETÖ bağlantısı nedeniyle mesleklerinden ihraç edildi.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

BABASI POLİSLİKTEN ATILDI KENDİSİ POLİS KOLEJİNDEN... BÖYLE GÖZALTINA ALINDI Babası Murat Çiçek, 15 Temmuz öncesinde komiser olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz sonrası KHK ile meslekten ihraç edildi ve FETÖ bağlantısı nedeniyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı şekilde, Cemil Çiçek'in abisi ve dayısı da FETÖ ile ilişkileri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Cemil Çiçek'in FETÖ'den gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

FETÖ'NÜN ÇALDIĞI SORULARLA KOLEJE GİRDİ FEM Dershanesi çıkışlı olan Cemil Çiçek bütün hayatını ve kariyerini FETÖ şekillendirdi. FETÖ eliyle çalınan sorularla 2010 yılında Polis Kolejine girdi. HAŞHAŞİ PAYLAŞIMLAR Gelin Cemil Çiçek'in FETÖ'yü destekleyen haşhaşi paylaşımlarına bir göz atalım:

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

10 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasını sattımın yerinde el alem Mars'a nası çıkarız diye düşünürken bizimkiler tvde 7/24 cemaatin devlete nası sızdığını tartışıyo" ifadelerini kullandı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

Çiçek 2 Eylül 2016 tarihli paylaşımında "FETÖ adı altında bu ülkeyi, vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor. Rakam yaklaşık 200 bin. Bu modern insan katliamı, ağır zulümdür" ifadelerini FETÖ'cülerin tasfiye edilmesini zulüm olarak nitelendirdi.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

6 Eylül 2016 tarihli paylaşımında ise Çiçek, "FETÖ adı altında ihraç edilen herkes direk AİHM'e başvursun. Görece iade ve çok ağır tazminat çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

4 Ekim 2016 tarihinde paylaşımda bulunan Cemil Çiçek, "Dün gece görevden alinan 12 bin polisten sonra Emniyetimiz sıfırlanmıştır. Türkiye işgale hazır hale getirilmek isteniyor!" diyerek skandal söylemlere imza attığı ortaya çıktı.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

FETÖ'CÜ AKRABALARI İÇİN TAHLİYE KAMPANYASI YAPTI Cemil Çiçek'in soyadını taşımaya çekindiği FETÖ'cü akrabaları için sosyal medyada "tahliye" kampanyası yürüttüğü görüldü.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

BABASI DA ATATÜRKÇÜ NUMARASI YAPIYOR Sadece Cemil Çiçek değil... FETÖ'den hüküm giyip cezaevinde yatan babası da "Sapına kadar Atatürkçüyüz" deyip CHP tabanına oynuyor.

Foto - CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti

Yine baba Çelik'in KHK'lılar için af isteyip Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği tweetler mevcut. Böylelikle polis okulundan atılan, babası emniyetten ihraç edilen ve aile boyu FETÖ bağlantısı bulunan Çiçek'in, karanlık ilişkileri belgeleriyle ortaya çıktı.

