Yücel Kaya Giriş Tarihi: CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek’in pişmanlık itirafları ortaya çıktı! Medyayı zehirledi Hollanda’ya firar etti
FETÖ’nün kirli ağı bir kez daha deşifre oldu! Hollanda’ya firar eden CHP’li etki ajanı Cemil Çiçek’in, örgüt içindeki kirli bağlarını bizzat kabul ettiği etkin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre Çiçek, duruşmada “yapının içerisinde bulundum” diyerek FETÖ üyeliğini itiraf etti. Dosyada yer alan ByLock tespitlerinde, Çiçek’in örgütün mahrem imamlarıyla tam 800 kez yazıştığı ve sistemde “ulvikemal” mahlasıyla işlem yaptığı belirlendi. “Tereddüte mahal yok, FETÖ’cü!” Mahkeme kararında, “Cemil Çiçek’in örgütle iltisakına dair tereddüte mahal bırakmayacak şekilde FETÖ üyesi olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Çiçek’in, örgüt içinde “Ulvi” ve “Cahit” kod adlarını kullandığı, etkin pişmanlık beyanında da “Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur” dediği kayıtlara geçti.