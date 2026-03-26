Dengeleri değiştirecek karar gece yarısı imzalandı: Türk savunma sanayisine aktarılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türk savunma sanayisi ile ilgili önemli bir karar alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
GDH'de yer alan habere göre Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan ve ekli listede belirtilen muhtelif 54 adet taşınmaz ile bu taşınmazların üzerinde bulunan yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı.
Karar doğrultusunda bu varlıklar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanması yoluyla özelleştirilecek.
Kararın en dikkat çekici maddelerinden biri, özelleştirme uygulamalarından elde edilecek kaynağın kullanım alanı oldu.
Özelleştirme işlemlerinden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bina, tesis ve lojman yapımında kullanılacak.
Ayrıca bu kaynak, Stratejik Hedef Planı Yılı Programı’nda yer alan inşaat faaliyetleri ile Bakanlığın yatırım programlarındaki projelerin finansmanı için Hazineye aktarılacak.
Söz konusu kararda özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için net bir takvim de sunuldu. Tüm işlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23