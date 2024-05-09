2024-05-09 13:19:01 CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı
Yazarımız Sinan Burhan, bugünkü yazısında CHP’li belediyelerin liyakatsız atamalarını gündemine taşıdı. Burhan, sürekli liyakattan dem vuran ve seçim öncesi panolarda reklamanı yapan CHP’nin, gerçekte söylemlerinin tam tersinde hareket ettiğini yapılan liyakatsız atamaları köşesine taşıyarak gün yüzüne çıkardı. İşte Burhan’ın “Baldız, bacanak belediyeciliği!” başlıklı o yazısı: