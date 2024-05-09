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CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

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CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

2024-05-09 13:19:01
CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Yazarımız Sinan Burhan, bugünkü yazısında CHP’li belediyelerin liyakatsız atamalarını gündemine taşıdı. Burhan, sürekli liyakattan dem vuran ve seçim öncesi panolarda reklamanı yapan CHP’nin, gerçekte söylemlerinin tam tersinde hareket ettiğini yapılan liyakatsız atamaları köşesine taşıyarak gün yüzüne çıkardı. İşte Burhan’ın “Baldız, bacanak belediyeciliği!” başlıklı o yazısı:

1
#1
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

CHP’li belediyeler eş, dost, akraba atamalarıyla çalkalanıyor. Liyakat, ehliyet bir tarafa CHP’li belediyelerde oğul, gelin, kız gibi atamalar gündemden düşmüyor.

#2
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Sayın Özgür Özel, son günlerde yapılan akraba atamalarına tek bir laf etmeyecek misiniz? Yıllarca eleştiriyoruz dediğiniz şeyi belediye başkanlarınızın yapması karşısında sessiz mi kalacaksınız? Kimi yeğen, kimi ağabey, yenge, bacanak, kimi kayınço ataması yapıyor. Bunca eleştiri gelmesine rağmen hâlâ atamaların ardı arkası kesilmiyor…

#3
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

CHP bugüne kadar ne dediyse tersini yaptı! Göreve gelene kadar liyakat, ehliyet…Başkan seçildikten sonra, kayınbirader, baldız, kayınço, yenge… Nepotizm’in kralını yapıyorlar.

#4
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Kırşehir Belediyesi’nden bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı. Yakınlarını belediyelerde çeşitli görevlere getirten CHP’li Başkanlara bir yenisi daha eklenmiş!

#5
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızını ve yeğenini işe almıştı. Şimdi de Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun kayınbiraderi ve bacanağını kendisine yardımcı olarak atadığı ortaya çıktı. CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman’ı göreve getirmiş.

#6
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Bitti mi? Bitmedi… CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde Başkan Yardımcısının eşi müdür oldu. Başkan Mustafa Oktay Aksu, göreve gelir gelmez aile torpiliyle üst düzey bir atama gerçekleştirdi.

#7
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Daha önce de CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın ağabeyi Gökhan Sarı’yı yönetici pozisyonunda belediyeye işe alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Akın’ın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı’nın gelinini de Basın ve Halkla İlişkiler birimine yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

#8
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Afyonkarahisar’da CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil’in kızını Belediye’nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu olarak işe aldığı, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz›ün eşi Avukat Ahmet Çetinöz’ü ise YÜNTAŞ’a hukuk danışmanı yaptığı biliniyor.

#9
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Liyakat, ehliyet kimde? Seçim dönemlerinde Ak Partili belediyeleri suçlayarak; Hani liyakat, ehliyet? Diyerek eleştiren CHP’li belediyelerde neler oluyor? Liyakat bacanakta mı, kayınbiraderde mi? Ehliyet yengede mi, baldızda mı? Yoksa ağabeyde mi?

#10
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Vatandaşı kandıramazsınız. Millete rağmen, milletten aldığınız oylarla millete hizmet için seçildiniz. Belediye iştiraklerini, yönetimlerini eş, dost, akraba ile doldurun diye değil!

#11
Foto - CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

Belediyelerde eş, dost, akraba, yakın ataması asla yapılmamalı ve izin verilmemeli. Hele ki hiçbir liyakati, ehliyeti olmayan kişilerin atama ile göreve getirilmesi hizmet bekleyen vatandaşa saygısızlıktır.

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