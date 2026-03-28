CHP’li belediyeden Siyonist McDonald's’a ‘kırmızı halı’! 171 günlük direnişi görmezden geldiler

ÇOCUKLARDAN KARARLI DURUŞ: “ŞUBE KAPANMADAN AYRILMAYACAĞIZ” Protestonun en dikkat çeken anları ise çocukların kürsüye çıkmasıyla yaşandı. Hep birlikte dualar eden kalabalığın ardından 4 küçük çocuk, Kur'an-ı Kerim'den Al-i İmran Suresi 12. Ayeti okudu. Ayeti seslendiren çocuklar, şube kapanmadan bölgeden ayrılmayacaklarını ifade ederek büyüklerinden takdir topladı. Mahallede söz konusu firmayı kesinlikle istemediklerini dile getiren minikler, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdü. Eylemde hep bir ağızdan "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" şarkısı seslendirildi. “BU İŞ SONUNA KADAR SÜRECEK” Eylemde söz alan mahalle sakini gençlerden Emir Başpınar, yaklaşık 6-7 aydır sürdürdükleri mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi: "6-7 aydır buradayız. Bu mücadeleye rağmen bu dükkan açıldı. Biz pes etmedik, onlar da pes etmedi. Ama şunu belirteyim; bu iş sonuna kadar sürecek. Bu mahalle halkı vicdansızlardan değil. Bu kadar insan 6 aydır buraya boş yere gelmiyor. Burada herkesin eşi dostu var. Bu insanlar buna rağmen buraya geliyorsa, bu mücadele sonuna kadar devam eder. Biz engelledikçe onların işi olmaz. Bu süreç böyle devam edecek."