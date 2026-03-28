CHP’li belediyeden Siyonist McDonald's’a ‘kırmızı halı’! 171 günlük direnişi görmezden geldiler
Üsküdar’da Müslüman mahallesinin 171 gündür sürdürdüğü "iman nöbeti", CHP’li belediyenin Siyonist sermayeye açtığı kucakla darbe yedi! Gazze’de bebek katledenlerin finansörü McDonald’s, halkın "istemiyoruz" feryatlarına rağmen CHP’li belediyenin verdiği icazetle kapılarını açtı. Mahalle sakinleri "Siyonist seviciliği yapanlar mahşerde hesap verecek" diyerek yarın yatsı namazı sonrası CHP’li Üsküdar Belediyesi önünde boykot ateşini yakmaya hazırlanıyor!