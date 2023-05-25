2023-05-25 11:13:14 CHP’li belediyeden işçilere seçim tehdidi! Oyunuzun fotoğrafını göstermezsiniz işten çıkarılacaksınız
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi işçilere "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz, fotoğrafını çekip bize göstermezseniz işten çıkarılacaksınız" tehdidinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Oyunuzun fotoğrafını çekip bize getireceksiniz, yoksa işten çıkarılırsınız" diyerek işçileri baskı altına aldığı ifade eden Kanlı, "Sadece belediye başkanı değil, CHP teşkilatı da muhtarlara mesaj atarak Kılıçdaroğlu'na oy atmalarını isteyen içeriği tehditle dolu mesajlar atıyorlar. Eğer CHP'ye oy çıkmazsa hizmet yapmayacaklarını söylüyorlar" dedi.