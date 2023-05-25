CHP’li belediyeden işçilere seçim tehdidi! Oyunuzun fotoğrafını göstermezsiniz işten çıkarılacaksınız

Siz kıymetli muhtarlarımız takdir etmelisiniz ki mahallelerinizdeki tüm ihtiyaçlarınızın ve eksiklerinizin Büyükşehir Belediyesinde giderilmesi için bizler CHP ilçe örgütü olarak devamlı yanınızda olup taleplerinizin yerine getirilmesi için çabaladık ve takipçisi olduk, bundan sonrada olacağımızdan şüpheniz olmasın. Fakat sizlerde takdir edersiniz ki bizler yarın sizlerin taleplerini yerine getirtmek için gittiğimizde köylerinizde seçimde çok az destek gördük denilmesi bizim elimizi zayıflatır."