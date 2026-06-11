CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

Daha başka birçok proje için yapıya rüşvet verdiğini, bazı ödemeleri çekle yaptığını belirten Adanur, çek numaralarını paylaştı. SHU, Ona Residence Çamlıca, Hasanağa, Bakgör Residence, Bakgör City, Bakgör Yaşam Evleri, Bulvar 224, Plaza 224, Cadde 224, Balat Park, İhsaniye, Gazi 16, Avlu Görükle, Nilüfer Evleri, Bulvar Gold Elite, Umut Kent Sitesi, Belde Sitesi, Ayra 224, Ban Çamlık, Ban Kültür, FSM ve Paris Evleri gibi birçok projede rüşvetle emsal artışı yapılarak fazladan binlerce daire inşa edildiğini anlatan Adanur, “Nilüfer ilçesinde bu tarzda 2 bin adedin üzerinde proje vardır. Bu kadar proje ve bu kadar paranın olduğu, bu kadar usulsüzlüğün yaşandığı durumda şüpheli şahısların ne kadar para kazandığını, ne kadar büyük bir rüşvet çarkının olduğunu ve ne kadar büyük bir vurgun yapıldığını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.