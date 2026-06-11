  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soğan üreticisinde hasat sevinci! Kilogram fiyatı 30 TL’yi gördü FBI, devlet görevlilerini uyardı! Çin istihbaratına karşı dikkatli olun CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim Saatler içerisinde Türkiye'ye karşı ülkenin en büyük İHA fabrikasını kuracaklar: Komutanlara talimat gitti ABD: İran'a yönelik operasyon tamamlandı Trump'tan yeni tehdit: Anlaşma olmazsa yarın daha sert vuracağız Karpuz seçerken 2 kez düşünün: İçinde bu varsa zehirleyebilir! Howard Eissenstat açıkladı: Sıra Türkiye'de hatta şimdiden başladı Icardi cephesinden medyada çıkan iddialara sert yanıt! Sevigen'den Özgür Özel'e: Silivri gölgesinden çık
Gündem
10
Yeniakit Publisher
CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 402 yıla kadar hapsi istenen CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'le ilgili iddianame tamamlandı. Bozbey'in rüşvetle alamadığı bazı daireleri icra takibiyle zorla aldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

CHP’li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması iddianamesi tamamlandı. 862 sayfalık iddianamede, Bozbey için 402 yıla, eski Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgay Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklardan 37’sinin tutuklu olduğu belirtildi.

#2
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

İddianamede, Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet ağı oluşturduğu, imar ve ruhsat işlemlerinin usulsüz şekilde yürütüldüğü öğrenildi. Suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı, Bozbey’in yakınlarına da yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı belirtildi.

#3
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

İddianamede, örgütün milyarlarca lira rüşvet aldığı belge ve tanıklarla anlatıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhit Emin Adanur, kendi inşa ettiği birçok projede Bozbey liderliğindeki yapıya rüşvet verdiğini söyledi. “Nilüfer Sitesi” adlı projesindeki ruhsat sorunu için görüştüğü Turgay Erdem’in kendisine, “Ben az önce Bozbey ile yemekte görüştüm. Ruhsata imza atmam için yapılacak olan bu projeden 2 daire istediğini söyledi” cevabını verdiğini aktaran Adanur, 1 dairede anlaştıklarını ve dairenin Ramiz Bozbey’in adamı Muhkim Demirtaş’a devredildiğini ifade etti.

#4
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

Yine belediyenin ilçede bulunan Eker Park içerisindeki Eker Cafe için ihaleye çıktığını, kendisinin Mustafa Bozbey’e giderek burası için hazırladığı projeyi gösterdiğini anlatan Adanur, Bozbey’in yönlendirdiği Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale’nin kendisinden 2 milyon lira rüşvet istediğini söyledi. Kale ile anlaştıklarını ve ihalenin kendisinde kaldığını vurgulayan Adanur, “2 milyon TL’yi döviz bürosundan 500’er avro yaptırarak pasta kutusu içerisine koydum ve Naci Kale’ye Nilbel’de odasında teslim ettim” dedi. Ancak mekânda değişiklikler yaptığını ve bu süreçte, talep üzerine Kale’nin eşi için 70 bin TL’lik pırlanta yüzük aldığını, bir arsaya köy evi yaptırdığını, Kale’nin yurt dışı tatillerinin ücretini ödediğini vurgulayan Adanur, “Yaptığım proje Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Ben de rüşvet olarak vermiş olduğum paraları geri istedim. 2 milyon TL’yi verdiler. Pırlanta, köy evi ve tatil paralarını alamadım” diye konuştu.

#5
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

Daha başka birçok proje için yapıya rüşvet verdiğini, bazı ödemeleri çekle yaptığını belirten Adanur, çek numaralarını paylaştı. SHU, Ona Residence Çamlıca, Hasanağa, Bakgör Residence, Bakgör City, Bakgör Yaşam Evleri, Bulvar 224, Plaza 224, Cadde 224, Balat Park, İhsaniye, Gazi 16, Avlu Görükle, Nilüfer Evleri, Bulvar Gold Elite, Umut Kent Sitesi, Belde Sitesi, Ayra 224, Ban Çamlık, Ban Kültür, FSM ve Paris Evleri gibi birçok projede rüşvetle emsal artışı yapılarak fazladan binlerce daire inşa edildiğini anlatan Adanur, “Nilüfer ilçesinde bu tarzda 2 bin adedin üzerinde proje vardır. Bu kadar proje ve bu kadar paranın olduğu, bu kadar usulsüzlüğün yaşandığı durumda şüpheli şahısların ne kadar para kazandığını, ne kadar büyük bir rüşvet çarkının olduğunu ve ne kadar büyük bir vurgun yapıldığını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

İş insanı Hüseyin Arslan, iddianameye giren ifadesinde kendilerinin de projelerinde Bozbey ve ekibine rüşvet verdiğini itiraf etti. Rüşvet çarkını firmaları adına 2 kişinin yürüttüğünü anlatan Arslan, “Ben, yönetim kurulunda olmam vesilesiyle bu rüşvet çarkına en yakından tanık olmuş kişiyim. Nilüfer Belediyesi’nin rüşvet çarkının kasası Turgay Erdem’dir” diye konuştu. 2010 ila 2015 yılları arasında 3 ayrı parselde sığınakları dükkan yaptıklarını belirten Arslan, “Buraların dükkan olması tamamen Turgay Erdem’e verilen rüşvetledir. Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi 1378 Ada 2 parsellerde yapılan inşaatlar tarafımıza aittir. Burada da sığınaklar dükkâna çevrilmiştir. Yine bu iki parselden de belediye çalışanlarına rüşvet olarak daire verilmiştir” şeklinde konuştu.

#7
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

15 yıldır Bursa’da inşaat işi yapan Deniz Bozkurt da Ataevler Mahallesi’nde bulunan, gayriresmi ortak olduğu kentsel dönüşüm projesinde herkese tanınan emsal artışının kendilerine tanınmadığını, bu yüzden Mustafa Bozbey’le iletişime geçmeye çalıştıklarını anlattı.

#8
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

Bozbey’in adamı olduğu iddia edilen Hüseyin Gür’le tanıştırıldıklarını dile getiren Bozkurt, “Hüseyin Gür, ‘Ben projeyi çıkartırım, 5 daire ve 20 milyon TL lazım’ dedi. 14 milyon TL ve 3 daire karşılığında anlaşıldı. Paralar çuval içerisinde Yılmaz Adıgüzel isimli şahsa Malatyalılar Derneği’nde verildi. Bu paraların verilmesinden 3-4 ay sonra bizim proje onaylandı. Ardından emsal artışı onaylandı, proje 328 daireden 428 daireye çıkarıldı” dedi.

#9
Foto - CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar

Ortağının 14 milyonu verdikten sonra 3 daireyi vermek istemediğinin altını çizen Bozkurt, şunları anlattı: “Bunun üzerine Bozbey’in avukatı, elinde bulunan Satım Vaadi Sözleşmesi’ne istinaden Tuğrul isimli arkadaşıma icra takibi başlattı. Bunun üzerine Tuğrul mecbur kaldığı için yapılan proje olan Emek 22 Sitesi’nden 3 adet taşınmaza ilişkin tapuyu Hüseyin Gür’e verdi.”Bozkurt, 26 ayrı parsel numarası vererek buralara inşa edilen yapılar için de rüşvet alındığını öne sürdü. YENİ ŞAFAK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama
Gündem

Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama

Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar geldi.
Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım
Gündem

Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım

CHP’nin korsan genel başkanı Özgür Özel’in hedef göstermeleri sonucunda TBMM önünde gazetecilik görevini yapan Akit TV muhabiri ve kameraman..
İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
Gündem

İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

CHP'de 'mutlak butlan' süreciyle koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bayrak açan Özgür Özelci 9 milletvekilini kapının önüne k..
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle bir..
CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'
Siyaset

CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'

CHP'de ihraç dalgası sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, ihraç dalgasının ..
CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı
Sosyal Medya

CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı

Meclis çatısı altında görevini yapan Akit TV ekibine yönelik CHP'li vandallar tarafından gerçekleştirilen vahşi saldırıya, yazar ve aktivist..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23