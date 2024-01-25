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CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

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CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

2024-01-25 07:50:10
CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili şok detaylara ulaşıldı. Ölüm sitesiyle ilgili evraklarda yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Hasan Akgün'ün tek bir imzası yok. Usulsüz işlerden daha önce sabıkalı olan Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın imzaları ise tüm belgelerde kullanılmış...

#1
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İstanbul Büyükçekmece'de usulsüz yapılmasına CHP'li belediye tarafından rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edilen 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık ölüm sitesinin hiçbir evrakına, aralıksız tam 30 yıldır koltukta oturan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından imza atılmadığı ortaya çıktı. Usulsüz işlere bütün imzaların, daha önce benzer bir rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından atıldığı belirlendi.

#2
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

BİR MÜHENDİS İHBAR ETTİ Bir mühendisin ihbarıyla 12 Aralık 2022'de başlatılan rüşvet soruşturmasında Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüd firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartılarak, müteahhitlerin rüşvet karşılığında T.A'nın firmasına yönlendirilerek pekçok başka firmanın mağdur edildiği, müteahhitlerin de iş verilmemesi nedeniyle zarar ettiği aktarıldı.

#3
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İhbarda bulunan mühendise SABAH ulaştı. Can güvenliği endişesiyle İstanbul'daki işlerini bırakarak başka şehre taşınmak zorunda kaldığını belirten mühendis, açıklama yapmaya çekindiğini söyledi.

#4
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLER SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporunda ise çarpıcı tespitlere yer verildi. Eskice Mahallesi'nde 144 lüks villadan oluşan sitenin, ruhsata aykırı halde, pek çok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8.7 milyon lira olduğu anlatıldı.

#5
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Usul ve mevzuat gereği yapılması gereken düşey enjeksiyon, fore kazıklar ve diğer hususlar yapılmadı.

#6
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Yapılmayan bu imalatlarla ilgili olarak Belediye, Zemin Etüd Firmaları ve Yapı Denetim firmaları usul ve yasaya uygun şekilde gerek ruhsat, gerek denetim gerekse de birçok içerik itibariyle sahte rapor düzenlendi.

#7
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

İnşaat ruhsatları; zemin ve temel etüdü veri raporları ile geoteknik rapor, zemin iyileştirme raporu ve projeleri mevcut olmadan düzenlendi ve onaylandı.

#8
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Ruhsat onay tarihinden sonra ve inşaat devam ederken, zemin araştırma sondajı sırasında çekilm iş birçok fotoğraf sonradan düzenlenmiş veri raporlarının içine kondu.

#9
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Zemin sondajlarının kaba inşaatı tamamen bitmiş villa bahçelerinde yapıldığı tespit edildi. Villalar için daha sonradan mükerrer olarak düzenlenmiş 14 Nisan 2022 tarihli onlarca İnşaat Ruhsat Ozalitleri tespit edildi.

#10
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Usul ve yasaya uygun olarak yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen zemin etüd ve diğer projelere dair evraklarda gösterilen değerler, Başsavcılığın yaptırdığı incelemedeki özellikle laboratuvar sonuçları ile uyuşmadı.

#11
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Temel inşaatları tamamlanmasına rağmen iki aylık süreçte villa inşaatlarının temel yapılarının ve raporsuz olarak usulsüz birtakım zemin iyileştirme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

#12
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ Temel inşaatı tamamlanmış bir zeminde söz konusu şartlardaki düşey enjeksiyon uygulaması yapılamaz. Ancak raporlarda yapılmış gibi gösterildi.

#13
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

4 ayrı sondaj yapıldığında söz konusu zeminde kum ve kömüre rastlanmasına rağmen firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda söz konusu zeminde kum ve kömüre rastlanılmadığına dair rapor tutulmuş olduğu, söz konusu sondajlarda kum ve kömür yerine kil tabakaya rastlanıldığına dair "bölgedeki kumlu kil birimde sıvılaşma riski beklenmemektedir" şeklinde rapor tutulduğu gibi raporda kil tabaka denildiğinden dolayı sıvılaşma analizinin yapılmadığı, oysaki bilirkişilerce yapılan analizde zeminin sıvılaşabilir olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğu belirlendi.

#14
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Bazı sondajların fotoğraflarının kamyon fotoğraflarında aynı nokta farklı açılardan çekilmiş ve ya aynı fotoğraf konulmuş olduğu, dolayısıyla zemin etüd sondajlarının yapıldığına dair resimlerin birbirinin aynısı olan gerçeğe aykırı resimler olduğu görüldü.

#15
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

"BİZ KÜMES YAPAMIYORUZ" Söz konusu villaların Büyükçekmece Gölü Havza Koruma Alanında kaldığı, göle mesafenin 1000 metre civarında olduğu anlaşıldı. SABAH, Gül inşaat'ın yaptığı villa kentin hemen yanı başındaki Eskice Köyü'ne gidip köy sakinleriyle görüştü.

#16
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Köy sakinlerinden H.C. SABAH'a şunları anlattı: "50 yıldır bu köydeyiz. Eskiden göl bu kadar büyük değildi. Gölün su tutma alanı büyüdü ve köyden bazı evler göle çok yakın kaldı. Mutlak koruma alanında kalan evler kamulaştırıldı.

#17
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

#18
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

"MAYDONOZ BİLE DİKMEYİN" Eskice Köyü sakinlerinden S.A: "Benim çatım çökmek üzere. Onu bile yaptırmam yasak. Bizim çivi çakamadığımız alanlarda şimdi milyonluk villalar yapılıyor. Nasıl oluyor biz de bilmiyoruz.

#19
Foto - CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

Belediye Başkanı Hasan Akgün, bizi zaman zaman köy camiine toplayıp konuşmalar yapıyordu. Kendisi bize maydanoz bile dikmeyin. Burası hassas bölge. Her hamleniz ile içme suyuna zarar verirsiniz diyordu. Biz hassas davrandık ama kendisi davranmadı."

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