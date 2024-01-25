CHP'li başkanın ‘Ölüm villaları’ndaki imza oyunu! Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda şok detaylar

4 ayrı sondaj yapıldığında söz konusu zeminde kum ve kömüre rastlanmasına rağmen firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda söz konusu zeminde kum ve kömüre rastlanılmadığına dair rapor tutulmuş olduğu, söz konusu sondajlarda kum ve kömür yerine kil tabakaya rastlanıldığına dair "bölgedeki kumlu kil birimde sıvılaşma riski beklenmemektedir" şeklinde rapor tutulduğu gibi raporda kil tabaka denildiğinden dolayı sıvılaşma analizinin yapılmadığı, oysaki bilirkişilerce yapılan analizde zeminin sıvılaşabilir olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğu belirlendi.