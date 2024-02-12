2024-02-12 14:08:31 CHP’den şok karar! Bunu ilan etmeleri artık an meselesi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın CHP’li belediye başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için partisi tarafından yeniden aday gösterildi. CHP’de anketlerde isminin önde çıktığı iddia edilen Savaş’ın isminin açıklanmasının ardından pek çok kesimden eleştiri geldi. 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Savaş’ın anmalarda depremzedeler tarafından protesto edilmesinin ardından CHP’nin Savaş’ın adaylığını bir kez daha masaya yatıracağı ileri sürüldü.