CHP’den şok karar! Bunu ilan etmeleri artık an meselesi

Şu ana kadar açıklanan garanti yerlerdeki itirazları da görüyoruz. Aynı tartışmalar yine yaşanacak. Hatta bu tartışmalar daha da büyüyecek. Bunu bilen CHP yönetimi Hatay için Lütfü Savaş yerine başka bir ismi açıklayarak tartışmaları farklı bir alana taşımak istiyor.