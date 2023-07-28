2023-07-28 08:18:43 CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia! Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan ağır hezimet sonrası büyük bir krizin içerisine giren CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarına kulak tıkarken, Ekrem İmamoğlu tarafındaki 'değişim' yanlıları da hamlelerini hızlandırdı. İmamoğlu bugün 'değişim' mesajlarını açıklarken CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır bomba bir iddiada bulundu. Hacır, İmamoğlu'nun Cuma günü genel başkan adaylığını duyurabileceğini söyledi.