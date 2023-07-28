CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia! Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir

"İMAMOĞLU YARIN (CUMA) GENEL BAŞKANLIĞINI DUYURABİLİR" Hacır, "Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, asıl yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını da duyurabilir. Kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Bugünkü tweeti değil. Yarın (Cuma) ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle yarın açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu." ifadelerini kullandı.