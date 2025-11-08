Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak
CHP'li Marmaris Belediyesi'nde Sayıştay denetçileri 36 usulsüzlük tespit etti. Bu skandalların zirvesinde ise, imar ve ruhsat denetimi yapması gereken belediyenin bizzat kendi hizmet binasının üst katındaki meclis toplantı salonunu ruhsatsız ve kaçak inşa etmesi yer aldı. Raporda, hizmet binasının üst katındaki meclis salonunun yapı ruhsatı ve kullanım izni olmadan inşa edildiği belirtildi.