CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

Raporda "İdareye ait ana hizmet binasının üst katında bulunan meclis salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde 27.12.2023 tarihinde geçici kabulü yapılan 2023/1220772 ihale kayıt numaralı 'Çatı ve ek imalatları yapılması' yapım işi ile hizmet binası üzerine çatı katı yapıldığı, bu yapının meclis salonu olarak kullanılmaya başlandığı, ancak meclis salonu olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izninin olmadığı tespit edilmiştir" denildi.