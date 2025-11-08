  • İSTANBUL
CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

CHP'li Marmaris Belediyesi'nde Sayıştay denetçileri 36 usulsüzlük tespit etti. Bu skandalların zirvesinde ise, imar ve ruhsat denetimi yapması gereken belediyenin bizzat kendi hizmet binasının üst katındaki meclis toplantı salonunu ruhsatsız ve kaçak inşa etmesi yer aldı. Raporda, hizmet binasının üst katındaki meclis salonunun yapı ruhsatı ve kullanım izni olmadan inşa edildiği belirtildi.

Foto - CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

CHP'li belediyelerin son dönemde adının karıştığı yolsuzluk, hırsızlık ve kanun tanımamazlıklarına bir yenisi Marmaris'ten eklendi. Marmaris Belediyesi, Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporuyla ortaya çıkan 36 farklı usulsüzlükle çalkalanırken, rapordaki en çarpıcı bulgu, belediyenin kendi hizmet binasında sergilediği hukuksuzluk oldu.

Foto - CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Marmaris'te Sayıştay'ın tespit ettiği usulsüzlük şaşkına çevirdi. Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporuna göre Marmaris Belediyesi'nde toplam 36 usulsüzlük tespit edildi. Raporda en dikkat çekici bulgu ise, belediyenin kendi hizmet binasında yaptığı kaçak meclis salonu oldu.

Foto - CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan raporda, Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın üst katında yer alan meclis toplantı salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan kullanıldığı ifade edildi. Denetim raporunda, söz konusu yapının "ruhsatsız" şekilde inşa edildiği ve kullanılmaya başlandığı açıkça belirtildi.

Foto - CHP’de usulsüzlükler bitmiyor: Marmaris Belediyesi'nde tam 36 kaçak tespit edildi! Meclis salonu bile kaçak

Raporda "İdareye ait ana hizmet binasının üst katında bulunan meclis salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde 27.12.2023 tarihinde geçici kabulü yapılan 2023/1220772 ihale kayıt numaralı 'Çatı ve ek imalatları yapılması' yapım işi ile hizmet binası üzerine çatı katı yapıldığı, bu yapının meclis salonu olarak kullanılmaya başlandığı, ancak meclis salonu olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izninin olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

