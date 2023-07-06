CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon

LÜKS TATİLİ İMAMOĞLU MU SIZDIRDI? Sonraki günlerde Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki 1,5 milyon liralık lüks tatili gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı VIP villayı ve söz konusu tatilden fotoğrafı basına sızdıran ana kaynağın İmamoğlu olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, partideki krizi bir kenara bırakıp ailesiyle lüks tatile çıkmasından kendisine en yakın isimlerin dahi rahatsızlık duyduğu öğrenildi.