CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

Büşra Dişçioğlu konuyla ilgili, kendisinin YÜNTAŞ A.Ş'nin vekili olmadığını söyleyerek, "Şirketin 3 vekili var. Bu 3 kişiden biri eşimdir. Bu danışmanlık için her şey dahil toplam 120 bin TL üzerinden sözleşme imzaladıklarını öğrendim" dedi.