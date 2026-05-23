CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor! Kılıçdaroğlu geldiği an 3’ü birden istifayı basacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP’deki kurultay tartışmaları ve mahkemenin "mutlak butlan" kararı gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü gazeteci Sinan Burhan siyaset kulislerini sarsacak çok konuşulacak bir istifa iddiasını gündeme taşıdı. tv100 canlı yayınında önemli bir kaynağına dayandırarak açıklama yapan Burhan; Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel merkezdeki koltuğuna oturması halinde Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Cemal Enginyurt’un partiden kesin olarak istifa edeceğini öne sürdü.

Canlı yayında konuşan Sinan Burhan, görüştüğü bir kaynağa dayandırdığı açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesi durumunda üç milletvekilinin istifa edeceği yönünde bilgi aldığını söyledi.

Burhan, isim vererek şu iddiada bulundu: “Önemli bir kaynağımla görüştüm. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 3 milletvekili partiden istifa edecek. Bu isimler Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Cemal Enginyurt.”

Sinan Burhan, iddiayı gündeme taşımasının ardından Adnan Beker’e konuyu sorduğunu da aktardı. Burhan’ın aktardığına göre Beker, iddialara ilişkin doğrudan yanıt vermek yerine Anadolu’da kullanılan bir sözü hatırlatarak, “Fesat at yarış kazanamaz” ifadelerini kullandı. Programda yer alan gazeteci Barış Yarkadaş da konuya ilişkin değerlendirmesinde iddiayı genişletti.

Yarkadaş, “Bir isim de ben ekliyorum. Sonradan partiye gelen isimlerden bir milletvekili daha Kemal Bey genel merkeze girdiği gün partiden istifa edecek” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalar siyaset kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, iddialarla ilgili CHP’den resmi bir açıklama yapılmadı. İstifa iddialarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve parti içindeki olası gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Yorumlar

Cengiz

Bunlar yüzer gezer vekil.yine binecekkeri sağlam bir kayık bulamazlar ise yapacakları bir şey yok

Neron11

Sonradan CHP'li olanlardır bunlar, fırıldak takımı, bence hemen EKİM partisine katılsinlar
