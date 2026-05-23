CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor! Kılıçdaroğlu geldiği an 3’ü birden istifayı basacak
CHP’deki kurultay tartışmaları ve mahkemenin "mutlak butlan" kararı gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü gazeteci Sinan Burhan siyaset kulislerini sarsacak çok konuşulacak bir istifa iddiasını gündeme taşıdı. tv100 canlı yayınında önemli bir kaynağına dayandırarak açıklama yapan Burhan; Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel merkezdeki koltuğuna oturması halinde Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Cemal Enginyurt’un partiden kesin olarak istifa edeceğini öne sürdü.