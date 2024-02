Tasfiye, dışlanma iddiaları, buna tepki olarak da istifa, toplu protesto her şey var. Aday gösterilmeyen, istifa eden, parti yönetimini suçluyor kurultayda Kılıçdaroğlu’na destek verdikleri için tasfiye edildikleri gerekçesiyle...Hem de sadece İstanbul, İzmir değil, ülkenin birçok ilinde, ilçesinde... Evet her seçimde her zaman aday tartışmaları olurdu ama bu dönem İstanbul ilçelerinde ve İzmir genelinde çok büyük bir değişim söz konusu.