CHP’de ‘değişim’ lafta kaldı! Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda yaptığını 2 aya sığdırdı

Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum uygulamalarından rahatsızlığını tıpkı Kılıçdaroğlu gibi her fırsatta dile getiren Özel, DEM Parti ile de iş birliği yapabilmek için her türlü adımı atmaktan geri durmadı. Özel ile Kılıçdaroğlu'nun bir diğer ortak noktası da, Osman Kavala'nın 'avukatlığını' yapmak oldu.