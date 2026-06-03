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CHP’de "çikolata" krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı
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CHP’de “çikolata” krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla koltuğundan alınan eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, grup toplantısında gözleri dolarak ve sesi titreyerek hedef aldığı CHP İzmir Üyesi Gülşah Alyans sessizliğini zehir zemberek bir açıklamayla bozdu. Özel’in, vefat eden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile dalga geçen bir karikatür paylaştığı ve Genel Merkez’de çikolata dağıttığı iddialarına yanıt veren Alyans, sert ifadelerle bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kendisine açıkça iftira atıldığını belirterek mahkemenin yolunu tutacağını ilan eden Alyans, merhum başkanın eşini de arayarak gerçekleri tek tek anlattığını ve Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Foto - CHP’de "çikolata" krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkanlık koltuğundan alınan CHP'li Özgür Özel, evinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Manisa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i hedef alan bir karikatürü paylaştığını iddia ettiği CHP İzmir Üyesi Gülşah Alyans'a çok ağır sözlerle yüklendi.

#2
Foto - CHP’de "çikolata" krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada çok sinirlenen ve gözleri dolup sesi titreyen Özel; "Canımız Ferdi Zeyrek'in canıyla uğraştığı o gün, 'çarpıldı' diye karikatür çizen kadın, CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıtıyor şu an" demişti.

#3
Foto - CHP’de "çikolata" krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

Özgür Özel'in suçlamasının ardından, görüntülerde çikolata dağıtan kişi olduğu belirtilen Gülşah Alyans sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i de etiketleyerek bir açıklama yapan Alyans, karikatürist olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti.

#4
Foto - CHP’de "çikolata" krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

Alyans, paylaşımında Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin." Gülşah Alyans, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Ferdi Başkanımız hayatını 2025 yılının Haziran ayında kaybetti. Ben 2025 yılının Kasım ayında X hesabı açtım. Özgür Özel bana iftira attı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP’de "çikolata" krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

Özel'in açıklamaları sonrası Ferdi Zeyrek'in eşini aradığını ifade eden Alyans, "Nurcan Hanıma da gerçekleri anlattım. Konuşmamızın ayrıntısını ondan izin almadan anlatmam doğru olmaz. Ancak onun da gerçeği öğrendiğini söyleyebilirim." dedi. Alyans, şöyle konuştu: "Özgür Özel’in iddiası baştan sona iftira. Hangi bir yanlışını düzelteyim. Üzüntüden sesim kısıldı. Allah rahmet eylesin; Ferdi başkanımıza böyle bir terbiyesizlik yapar mıyım hiç? Özgür Özel’i kim yanıltıyor; anlamış değilim. Ferdi başkanımız 2025 yılının Haziran ayında hakkın rahmetine kavuştu. Ben ise rahmetlinin vefatından aylar sonra; 2025 yılının Kasım ayında X platformuna girdim. Arada nerede ise 7 ay var. Ben hangi karikatürü nerede yayımlamışım? Buna insani değerlerim de aldığım aile terbiyem de müsaade etmez. Bu iftira hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağım. Üzerime bu lekenin yapışmasına izin vermeyeceğim."

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Yorumlar

Yusuf büyük

PARTİ PARTİ DEGIL SANKI BİZANS KALESI HER GUN ENTRİKA HER GUN KAOS

Cemıl

Ozgurun kısa zamanda psikologa gorunmesı lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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