CHP’de “çikolata” krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı
Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla koltuğundan alınan eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, grup toplantısında gözleri dolarak ve sesi titreyerek hedef aldığı CHP İzmir Üyesi Gülşah Alyans sessizliğini zehir zemberek bir açıklamayla bozdu. Özel’in, vefat eden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile dalga geçen bir karikatür paylaştığı ve Genel Merkez’de çikolata dağıttığı iddialarına yanıt veren Alyans, sert ifadelerle bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kendisine açıkça iftira atıldığını belirterek mahkemenin yolunu tutacağını ilan eden Alyans, merhum başkanın eşini de arayarak gerçekleri tek tek anlattığını ve Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.