CHP’de “çikolata” krizi büyüyor! Özgür Özel’in ağlayarak suçladığı isimden şok cevap: Bana iftira attı

Özel'in açıklamaları sonrası Ferdi Zeyrek'in eşini aradığını ifade eden Alyans, "Nurcan Hanıma da gerçekleri anlattım. Konuşmamızın ayrıntısını ondan izin almadan anlatmam doğru olmaz. Ancak onun da gerçeği öğrendiğini söyleyebilirim." dedi. Alyans, şöyle konuştu: "Özgür Özel’in iddiası baştan sona iftira. Hangi bir yanlışını düzelteyim. Üzüntüden sesim kısıldı. Allah rahmet eylesin; Ferdi başkanımıza böyle bir terbiyesizlik yapar mıyım hiç? Özgür Özel’i kim yanıltıyor; anlamış değilim. Ferdi başkanımız 2025 yılının Haziran ayında hakkın rahmetine kavuştu. Ben ise rahmetlinin vefatından aylar sonra; 2025 yılının Kasım ayında X platformuna girdim. Arada nerede ise 7 ay var. Ben hangi karikatürü nerede yayımlamışım? Buna insani değerlerim de aldığım aile terbiyem de müsaade etmez. Bu iftira hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağım. Üzerime bu lekenin yapışmasına izin vermeyeceğim."