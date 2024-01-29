CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…

Veli Bey'e... Veli Bey, hayatımda ilk kez partimin genel merkezine geldim. Kocamın adaylığı için bile gelmedim, düşünün ki Edremit benim için ne kadar kıymetli dedim. Çok şey konuşuldu, infial olur dedim. Eğer bu söylediğiniz Edremit'te gerçekleşirse...