2024-01-29 14:40:05 CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…
CHP'nin Balıkesir'de 'mor sandık' kurma kararı partinin içini fena karıştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in eşi Özlem Aytekin, "eşitsizliğe karşıyım" diyerek Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya isyan etti. CHP Genel Merkezi, Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde belediye başkan adayını belirlemek için 'mor sandık' kurup ön seçim yapmaya karar verdi. İki kadın aday adayının yarışacağı seçimde ‘mor sandık’ta Nevin Sayman ve Seval Bozkurt yarışacak. Bu durum CHP'de karışıklığa neden oldu.