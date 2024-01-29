  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mossad ajanları sessiz sedasız idam edildi

Adana Demirspor pür dikkat kesilmişti: Sarsacak haberi açıkladılar: Ne oldu bu Akdeniz ekibine böyle...

F-35'leri masaya yeniden getirecekleri konuşuluyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'dan ABD'yi sarsacak haber geldi

Galatasaray'dan yıldız çıkışı! Müthiş gelişmeyi duyurdular... Bu sefer tamam gibi...

Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Galatasaray transferi bitiriyor: Flaş karar! Yönetim düğmeye bastı...

Yunanistan'da korkutan anlar! Ettiği küfür ekrana yansıdı! İşte Gerçek Fatih Terim'i Yunanistan'da gördü...

Sakin Şehir'e bu sene kış gelmedi

Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

Livakovic’ten enteresan çıkış! Bu gelişmeyi Hırvatistan’a duyurdu…

CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…
Siyaset
4
CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…

2024-01-29 14:40:05
CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…

CHP'nin Balıkesir'de 'mor sandık' kurma kararı partinin içini fena karıştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in eşi Özlem Aytekin, "eşitsizliğe karşıyım" diyerek Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya isyan etti. CHP Genel Merkezi, Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde belediye başkan adayını belirlemek için 'mor sandık' kurup ön seçim yapmaya karar verdi. İki kadın aday adayının yarışacağı seçimde ‘mor sandık’ta Nevin Sayman ve Seval Bozkurt yarışacak. Bu durum CHP'de karışıklığa neden oldu. 

#1
Foto - CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…

Gazeteci Fatih Atik, CHP Balıkesir’de “mor sandık” isyanı çıktığını duyurdu.  "Genel Başkan Yardımcısının karısı bile ‘mor sandık’ kararına mesajla isyan etti" diyen Fatih Atik, "CHP örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in eşi Özlem Aytekin'in, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yaptığı itirazı" duyurdu.  "Siyasette bunu da gördük" diyen Fatih Atik, "CHP Genel Başkan Yardımcısının eşi, aday belirleme ve ön seçim konusunda genel merkezi eleştiriyor. Ve Veli Ağbaba’ya ithafen 'eşitsizlik ve liyakatsizliğe' karşı çıktığına dair sosyal medyadan mesaj yayınlıyor. 'Eşimin adaylığı için bile gelmediğim genel merkeze geldim. Eşitsizliğe karşıyım' diyor." ifadelerini kullandı.  Özlem Aytekin kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu iddialarda bulundu:  

#2
Foto - CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…

Veli Bey'e... Veli Bey, hayatımda ilk kez partimin genel merkezine geldim. Kocamın adaylığı için bile gelmedim, düşünün ki Edremit benim için ne kadar kıymetli dedim.  Çok şey konuşuldu, infial olur dedim.  Eğer bu söylediğiniz Edremit'te gerçekleşirse...

#3
Foto - CHP'de büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Genel başkan yardımcısının eşi, diğer genel başkan yardımcısına…

Edremit ve bize yakışacak 12 aday adayının da önseçim olur dedim.  Açıklanan karar Edremit'te gerçekten de infial yarattı.  İki kadın aday adayından da mor sandık denen saçmalığı reddedip bu türden kendilerini aşağılayan karara tepki vermelerini bekliyorum.  Dayatma cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, liyakatsizliğe ben de tepkiliyim."

İYİ Parti darmadağın! İBB adayı Buğra Kavuncu'yu perişan eden istifa
Siyaset

İYİ Parti darmadağın! İBB adayı Buğra Kavuncu'yu perişan eden istifa

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' istifa etti. Ayrılık haberini so..
Kopyacının şahı Ekrem
Gündem

Kopyacının şahı Ekrem

İBB’nin başkanlık koltuğuna oturduğu 5 yılda sıfırdan başlayıp bitirdiği hiçbir projesi olmayan ve AK Parti’nin hayata geçirdiği bitme aşama..
Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi! Az önce tüm ülke ile paylaşıldı

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi! Az önce tüm ülke ile paylaşıldı
Sanatçı müsveddesi Volkan Konak'tan yeni mesaj
Gündem

Sanatçı müsveddesi Volkan Konak'tan yeni mesaj

Diyanet İşleri Başkanlığını ve Ali Erbaş'ı içkinin haram olduğuna dair sözlerin yer aldığı hutbe nedeniyle hedefe koyan ve hakkında suç duyu..
AK Parti’den “Yeniden Refah” bombası! O detay herkesi şaşkına çevirdi! Vay vay vay

AK Parti’den “Yeniden Refah” bombası! O detay herkesi şaşkına çevirdi! Vay vay vay
Önünde uzun kuyruklar oluşan dev marketten bomba karar! Coca Cola satışını durdurdu

Önünde uzun kuyruklar oluşan dev marketten bomba karar! Coca Cola satışını durdurdu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23