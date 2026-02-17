  • İSTANBUL
CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

Zeytinlikler üzerinden çevrecilik mesajları veren CHP'lilerin, kendi bahçelerindeki zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktığı belirlenmişti.

#1
Foto - CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevinden istifa eden Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in, Milas’ın Menteş Mahallesi’nde bulunan arazisinde çok sayıda zeytin ağacını kestirdiği tespit edilmesi Muğla Valiliği'ni harekete geçirdi. İstifa eden ilçe başkanına 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

#2
Foto - CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

İddiaya göre, Kılbey’in kendi arazisindeli 100 yıllık zeytinleri kesmesinin ardından Valilik inceleme başlattı.

#3
Foto - CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

Yapılan incelemeler sonrasında zeytinlik alanda çok sayıda ağacın kesildiği tespit edildi. Ahmet Kılbey hakkında işlem yapıldı ve 36 bin 761 lira idari para cezası kesildi.

#4
Foto - CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#5
Foto - CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

Özgür Özel’in Milas’ta Pazar günü "zeytin ağaçlarının korunması" mitingi düzenlemesinden sadece bir gün önce, kendi ilçe başkanının 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestirdiğinin ortaya çıkması siyasi krizi büyüttü. Ahmet Kılbey görevinden istifa etti. Özel, kürsüden "Zeytin ağaçlarını kimselere yedirmeyeceğiz, koruyacağız" dedi. Mitingden saatler önce zeytin ağaçlarını kestiği için CHP Milas İlçe Başkanından ve kestiği ağaçlardan söz etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

#6
Foto - CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu!

Zeytin üzerinden siyaset yapılırken, aynı partinin ilçe başkanının zeytinlikteki kesimle gündeme gelmesine Milas halkı tepki gösterdi.

