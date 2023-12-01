2023-12-01 12:15:11 CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim
Özgür Özel'in İYİ Parti ziyareti, ittifak tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İttifakın geleceği belirsizken, CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişkilerdeki gerilim henüz dinmedi. İstanbul'da belediye seçimleri için farklı aday isimleri de gündemdeyken Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’den dikkat çeken bir yazı geldi. Güler, “Hadi bakalım boyunuzun ölçüsünü görelim” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: