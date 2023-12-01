CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim

Ne oldu? Kazanamadı. Şimdi ne diyorum? İttifaksız kazanamazsınız! Özgür Özel bunun farkında. O yüzden 'ittifakla kazandık' vurgusu yapıyor bu aralar. Kurt kışı geçirir yediği ayazı unutmazmış. Şu saat itibarıyla Meral Akşener'in unutmadığı bir 'ayaz' var. Fikrini değiştirir mi, değiştirmek zorunda kalır mı bilmiyoruz? Ama genel seçim sürecinde yediği ayazı unutmadığı çok açık. 'Değnek' siyasetinden kurtulmak rüştünü ispatlamak istiyor aksi halde İYİ Parti yok olup gidecek. Kulislerde İYİ Parti'nin İstanbul adayının ismi de konuşulmaya başlandı. Ali Fatinoğlu. İşadamı. İmamoğlu'nun eski arkadaşı. Eski. Sanırım uzunca bir süredir araları iyi değil. Duyumlar o yönde. Derinlemesine peşine de düşmedim doğrusu. Yanılıyorsam Ali Bey düzeltsin lütfen, bir kasıtla yazmıyorum.