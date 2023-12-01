  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhteşem bitki sivilceleri balon gibi söndürüyor tüm ağrıları jilet gibi kesiyor

Simone Inzaghi’den Türkiye gündemini altüst edecek açıklama! Herkesi şok etti: Sürpriz ki ne sürpriz…

Buket Aydın'dan Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O isim Erdoğan'ı arayıp 'Almayın' diye ricada bulundu

'Macar mühendisler o ilimizde altın buldu! Her yerden altın fışkırdı'

Yusuf yazıcı bombayı patlattı! Helal olsun sana! İşte bu beklenmiyordu! Trabzon'da dökülüyordu...

O yıldız futbolcuya öyle bir teklif geldi ki… Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bunlar çıldırmış olmalı

Mete Yarar, dünyanın merakla beklediği ANKA-3'ün en büyük problemini açıkladı! İşte bu beklenmiyordu

Yer Batman! Toprağı kazdıkça yerin altından altın yüzük ve daha neler neler fışkırdı...

Ahmet Hakan herkesi şok etti! Yüzüne gözüne bulaştırdı! Böyle beceriksizlik görülmedi

CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim
Medya
4
CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim

2023-12-01 12:15:11
CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim

Özgür Özel'in İYİ Parti ziyareti, ittifak tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İttifakın geleceği belirsizken, CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişkilerdeki gerilim henüz dinmedi. İstanbul'da belediye seçimleri için farklı aday isimleri de gündemdeyken Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’den dikkat çeken bir yazı geldi. Güler, “Hadi bakalım boyunuzun ölçüsünü görelim” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim

“(…) Özel'in Akşener ziyaretinde yanında kimler olacak şu satırları yazarken henüz belli değildi. Mesela İmamoğlu olacak mı? Ya da Mansur Yavaş! İYİ Parti'den kimler olacak? O da henüz belli değildi. Peki belli olan ne? Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız girme arzusu! İttifak istemiyor. İmamoğlu'na, Özel'e sorsanız 'yok yok istiyor' modundalar. Sanırım Meral Akşener tarafında can sıkıcı bir tavır olarak değerlendiriliyordur. Akşener ittifak istemediğini açıkladığı ilk grup toplantısında 'Kantara çıkacağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız' demişti. Bu aynı zamanda 'hadi bakalım sizin de boyunuzun ölçüsünü görelim' demekti. 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' dedim, dinlemediniz.

#2
Foto - CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim

Ne oldu? Kazanamadı. Şimdi ne diyorum? İttifaksız kazanamazsınız! Özgür Özel bunun farkında. O yüzden 'ittifakla kazandık' vurgusu yapıyor bu aralar. Kurt kışı geçirir yediği ayazı unutmazmış. Şu saat itibarıyla Meral Akşener'in unutmadığı bir 'ayaz' var. Fikrini değiştirir mi, değiştirmek zorunda kalır mı bilmiyoruz? Ama genel seçim sürecinde yediği ayazı unutmadığı çok açık. 'Değnek' siyasetinden kurtulmak rüştünü ispatlamak istiyor aksi halde İYİ Parti yok olup gidecek. Kulislerde İYİ Parti'nin İstanbul adayının ismi de konuşulmaya başlandı. Ali Fatinoğlu. İşadamı. İmamoğlu'nun eski arkadaşı. Eski. Sanırım uzunca bir süredir araları iyi değil. Duyumlar o yönde. Derinlemesine peşine de düşmedim doğrusu. Yanılıyorsam Ali Bey düzeltsin lütfen, bir kasıtla yazmıyorum.

#3
Foto - CHP ve İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Hadi bakalım, boyunuzun ölçüsünü görelim

Öte yandan HEDEP de İstanbul için bir aday belirledi. Pelin Batu. Geçmişte 'ailecek oyumuzu HDP'ye verdik' diyen emekli Büyükelçi İnal Batu'nun kızı. Sırrı Süreyya Önder'in ismi geçiyordu lakin istememiş. HEDEP'te rota Pelin Batu'ya dönmüş. Şimdilik kulislerde bunlar konuşuluyor. O ara Ekrem İmamoğlu HEDEP'e bir teklif götürmüş. CHP'li yurtsever dostum söyledi. Tabii ki iddia. HEDEP'e İstanbul'da aday çıkarmaması için Esenyurt, Ataşehir teklif edilmiş. HEDEP Kadıköy'ü de istemiş. İzmir'in de adı geçiyormuş. Tüm bunlar olurken CHP'de otuz bine yakın üye istifa etmiş. Aleviler sosyal medya üzerinden İmamoğlu'na yürüyor. Zira Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayın şaibeli olduğunu düşünüyorlar. Malum şu para pul işleri. Bunu da kendilerine karşı yapılmış bir operasyon olarak değerlendiriyorlar. Neyse. Takip edelim bakalım neler olacak?”

Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...
Gündem

Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...

Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi esen rüzgarından eser kalmadığını ima etti.
Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!
Teknoloji

Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!

Bruce McCandless II'nin 1984'te uzay mekiğinden ayrılmasıyla birlikte tarihteki en korkutucu uzay fotoğrafı olma özelliği taşıyan karenin hi..
Ünlü milyarderin devasa gemisi her yere demirleyemiyor!
Dünya

Ünlü milyarderin devasa gemisi her yere demirleyemiyor!

Amazon'un kurucusu ünlü milyarder Jeff Bezos'un mega yatının günlük bakımının 137 bin dolar olduğu belirtildi.
Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu
Dünya

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

İsrail’in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı 47 yaşındaki yazar Lama Khater yaptığı açıklamada, “Yakılmakla, tecavüzle ve Gazze Şe..
Sağlık Bakanlığı’ndan AIDS uyarısı! 'Kapı kolundan ve sivrisinekten...'
Gündem

Sağlık Bakanlığı’ndan AIDS uyarısı! 'Kapı kolundan ve sivrisinekten...'

Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde, dünyada ve Türkiye’de sayıları giderek artan AIDS vakaları sebebiyle vatandaşları uyardı. Te..
Alman şirket ile ortaklık sonlandırıldı! 65 yıllık Türk devi Borusan'ın adı değişti

Alman şirket ile ortaklık sonlandırıldı! 65 yıllık Türk devi Borusan'ın adı değişti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23