CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve ilgililerin sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı. Buna göre, yarın Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililer, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.