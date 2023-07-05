  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böylesine Avrupa’da rastlanmaz! İşte böyle olur Türk polisi

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlü olmuştu! Şahin Kendirci'nin son hali “Yok artık” dedirtti

Kiracılar dikkat! O parayı artık ev sahipleri ödeyecek

Milyonlar bu haberi bekliyordu! Maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi

Bakan Özhaseki açıkladı! Şu işe bakın! O sektör, aylık 45 bin TL’ye çalıştıracak işçi bulamıyor

Listeler güncellendi... Sıfır otomobi̇l fi̇yatlarına yeni̇ ayar!

CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Türkiye’nin gücüne güç katacak! En yeni silah teknolojileri görücüye çıkıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat!
Gündem
7
CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

2023-07-05 13:52:14
CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

e-Ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. e-Ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açılan davada AYM'de sözlü savunmalar yarın yapılacak. Bakanlık yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına savunma yapacak.

#1
Foto - CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.

#2
Foto - CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Ancak CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililerin sözlü açıklamalarının ardından esas hakkında karar verilecek.

#3
Foto - CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

CHP YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ: ÖNCE DESTEK SONRA İTİRAZ CHP, Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu AYM'ye taşımıştı.

#4
Foto - CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Kamuoyunda e-Ticaret Kanunu olarak bilinen 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanlığı yetkilileri yarın Anayasa Mahkemesinde (AYM) sözlü açıklama yapacak.

#5
Foto - CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve ilgililerin sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı. Buna göre, yarın Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililer, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.

#6
Foto - CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sözlü açıklamaları dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak. İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler de yer alıyor.

İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı
Spor

İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı

İtalya Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon Serie A'da oynanacak maçlardaki VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu...
İsyan bayrağını açan Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı için destekleyeceği ismi açıkladı
Siyaset

İsyan bayrağını açan Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı için destekleyeceği ismi açıkladı

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP genel ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de YPG'den geldi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de YPG'den geldi

Fransa'yı karıştıran sokak eylemleri devam ederken, geçtiğimiz aylarda 'Onur Madalyası' verdikleri YPJ göstericileri destekledi.
Çadır kamp yapacaklar dikkat! Teker teker topluyorlar
Yerel

Çadır kamp yapacaklar dikkat! Teker teker topluyorlar

Bursa Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte belirlenen kamp alanı dışında kumsala ..
Cem Küçük son kulis bilgisini paylaştı! En düşük emekli maaşı için resmen rakam verdi

Cem Küçük son kulis bilgisini paylaştı! En düşük emekli maaşı için resmen rakam verdi
Dolarını bozdurup TL'ye geçen vatandaşlar parasını bu sefer oraya yatırmaya başladı!
Ekonomi

Dolarını bozdurup TL'ye geçen vatandaşlar parasını bu sefer oraya yatırmaya başladı!

Yeni ekonomi yönetiminin adımları sonrası dövizden TL’ye dönen yatırımcıların ilk tercihi Borsa oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23