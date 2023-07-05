2023-07-05 13:52:14 CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak
e-Ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. e-Ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açılan davada AYM'de sözlü savunmalar yarın yapılacak. Bakanlık yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına savunma yapacak.