CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Resmen şok olacaksınız

RÜŞVET ÇARKINI KENDİLERİ İTİRAF ETTİ Biz hayretler içinde bu pişkinliği izlerken Saraçhane medyasının içinden bir isim, bomba gibi bir itiraf yaptı. Nevşin Mengü’nün yapımcısı Cansu Şimşek, Beşiktaş’ta açtığı bir işletme için hem İBB’ye hem de Beşiktaş Belediyesine rüşvet verdiğini söyledi! Şimşek, yangın ve diğer ruhsat işlerini halledebilmek için CHP’li İBB’ye rüşvet vermiş, daha fazla rüşvet vermesi ise önce “İBB üst yönetiminden birinin” sonra “parti üst yönetiminden birilerinin” araya girmesi ile engellenmişti. Şimşek’in anlattıklarına bakılırsa hem İmamoğlu’nun İBB’sinde hem de CHP’li Beşiktaş Belediyesinde rüşvet, yapısal bir hal almış. Daha önemlisi, İBB’deki rüşvetin ucu İBB’nin en üst yönetimine, Beşiktaş’taki rüşvetin ucu da CHP yönetiminin en üst seviyelerine kadar gidiyor. Çünkü Şimşek, oralardan gelen talimat ile fazladan iki kez daha rüşvet vermekten kurtuluyor. Acaba “bir istisna yapın, Şimşek’ten rüşvet almayın” diyen -kendi deyimi ile- “İBB’nin en tepesindeki isim” kim? Bu kişi Ekrem İmamoğlu’nun yardımcılarından biri, hatta bizzat kendisi bile olabilir. “En tepesindeki” deyince insanın aklına başka bir şey gelmiyor.