CHP ve AK Parti el sıkıştı! Dikkat çeken ifadeler

Toplumsal barışın hatırlandığı bayramlarda bu tarz saldırıların yaşanmasının üzücü olduğunu söyleyen Emre, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz şunu söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimiz bize hangi görevi verirse o görevi dört dörtlük yapmakla kendimizi mükellef hissederiz. Her vatandaşımızın verdiği oyun başımızın üstünde yeri var. Dolayısıyla bizim yasama faaliyetlerinde kendi temel ilkelerimiz, görüşlerimiz toplumdan oy isterken ileri sürdüğümüz değerlerimiz neyse o çerçevede milletimizin iradesini orada kusursuz bir şekilde yansıtmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da bu gayreti göstereceğiz.”