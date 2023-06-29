CHP ve AK Parti el sıkıştı! Dikkat çeken ifadeler

CHP’li Emre, İsveç’teki saldırıyı kınadıklarını belirterek, “Türkiye'nin başta olmak üzere İslam Alemi’nin canını acıtmak, duygularını, istismar etmek, duygularını zedelemek amacı taşıyan kötü bir hadise var. Bunun özgürlükle ilgisi olmayacağını çünkü bütün özgürlüklerin sınırının yine toplumun, kamunun güvenliği, huzuru çerçevesinde her yerde çizildiği bir gerçektir. Bunun ahlaki boyutu bir yana ama hukuki açıdan da İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri lazım. İsveç makamları bunu bir an evvel yapmalı” diye konuştu.