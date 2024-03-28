CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Kandil'den gelen talimatı dinleyerek PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile anlaştığı iddia edildi. İddialara göre, İstanbul, Mersin ve Balıkesir gibi illerde kirli bir ittifaka imza atan CHP, Mersin'de CHP'nin Toroslar İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahman Yıldız için yapılan ortak mitingde terör sloganları atıldığı belirtildi. Daha önce sosyal medyadaki paylaşımlarında "Affedersiniz Türk diyen bile oldu" diyerek rahatsızlığını dile getiren Yıldız'ın teröristbaşı Öcalan'ın akrabası olduğu anlaşıldı.