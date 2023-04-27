CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki

Benim 3 tane evladım var, evim kira. Ben ne yaptım kardeşim? Söyleyin ya. Millet bana odaklamış, bak kimse onu dinlemiyor. Çünkü ben şerefliyim. Adalet yürüyüşü yaptım, çiğnemedim. Şeref namus sözü verdim, yerine getirdim. Soruyorum; Şeref namus sözü verip Türk siyasi tarihine geçti Kılıçdaroğlu. Mutlu mu? İnsanların karşısına çıkıp gülücükler dağıttığında mutlu mu? Yerel seçimler sonrası 26 bin tane işçi emekçi sırf siyasi sebeplerden dolayı işinden, aşından edildi. İşçi emekçi bu ülkenin çakıl taşıdır, en kıymetlisidir. Bak deminden beri belediye işçileri burada harıl harıl çalışıyorlar. Bunlar 15 bin TL banka promosyonu, ikramiyesi vereceğiz diyorlar. Çalışan işçinin bayram işçisinin bayram ikramiyesini, tediyelerini niye vermediniz. Maaşlarını niye yatırmadınız? Bu mu şeref, bu mu namus? Vallahi helal olsun" dedi.