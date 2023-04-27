CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki

Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında yanında getirdiği ve üzerinde, "Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın" yazılı pankartı çıkartarak havaya kaldırıp Kılıçdaroğlu’nu protesto eden Büyükhan, “CHP Genel Merkezi önünde 1.5 ay eylem yaptım. Ben şerefsiz bir adam olsam burada eylem yapmam. Ben soruyorum, benim şerefsizliğim neymiş. Kadir Albayrak oradan desin ki, senin şerefsizliğin buydu. Senin ahlaksızlığın buydu. Ben hakkımı aradım diye, yüzde 1 zam nedir, işçinin özlük haklarını yok edip, toplu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmiyorsunuz dedim diye bunlar yapıldı. Gazeteler de yazdı. Banka promosyonlarında 21 milyon TL kayıp, genel merkezi kaç defa aradım. Niye işçinin onuruna, şerefine kulak verilmedi? Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı, şeref namus sözü verdi. Neden ayaklarının altında çiğnedi? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak soruyorum. Şerefsiz olsam, namussuz olsam, buradan Ankara’ya adalet yürüyüşü yapar mıyım?