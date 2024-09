NE OLACAK BU BELEDİYECİLİK BÖYLE… Şimdi size anlatacaklarım her ne kadar Ankara’yı ilgilendiriyor gibi görünse de aslında koca bir partiyi ve seçmenlerini ilgilendiriyor… Konumuz Çankaya Belediyesi… Yeni Belediye Başkanı genç bir avukat, Hüseyin Can Güner. 1993 doğumlu, henüz 31 yaşında… Seçimlerden sonra görevi devralan Hüseyin Can Güner, ayağının tozuyla öyle işlere kalkışmış ki ben hem şaşırdım hem de üzüldüm… Çocuklar, bir belediyenin en büyük işlerinden biri de temizlik işleridir, çöpler yani… Katı Atık Toplama işi denir buna, duymuşsunuzdur. İhale usülü ile verilir şirketlere… Tek bir işten bahsetmiyoruz burada, birden çok iş kolu var içinde, az sonra anlayacaksınız…